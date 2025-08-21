तेजाब पिलाया, चेहरा जलाया, टुकड़े कर मछलियों को खिलाए... सनकी पतियों की 6 खौफनाक करतूतें

लोगों को ये हो क्या रहा है. सात फेरों का बंधन जैसे उनके लिए मजाक बनता जा रहा है. तभी तो पत्नी पर अत्याचार करने से पहले वह एक बार भी नहीं सोचते. कुछ पति तो पत्नियों (Crazy Husbands) की जान लेने में पल भर भी नहीं लगाते. अग्नि को साक्षी मानकर जिसके साथ जीने-मरने और जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाते हैं उसको एक लम्हें में मौत के घाट उतार देते हैं. देश में ऐसे सनकी पतियों की कमी नहीं है. ताजा मामला गाजियाबाद का है. जहां पर एक पति अपनी पत्नी को बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही जैसा दिखने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहा था. उससे घंटों जिम करवाता था. इतना ही नहीं उसे खाना तक नहीं देता था. इस घटना ने एक बार फिर उन सनकी पतियों की कहानियां ताजा कर दी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पत्नियों की बेरहमी से हत्या तक कर दी. आपको पतियों की सनक के रूह कंपा दने वाले ऐसे छह खौफनाक मामले बताते हैं.

AI फोटो.

सनकी पति नंबर-1: प्रेग्नेंट पत्नी को तेजाब पिलाकर मार डाला

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हाल ही में पति की सनक का एक खौफनाक मामला सामने आया था. 12 जुलाई को एक मौलाना ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को एसिड पिलाकर मार डाला. इसके बाद वह उसकी लाश को अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लेकर पहुंचा और फिर वहां पर दफना दिया. मृतक महिला के परिवार की मांग पर 14 दिन बाद यानी क 26 जुलाई को उसके शव को कब्र से बाहर निकाला गया और फिर जांच की गई. जिसके बाद उसके पति की सनक का खुलाया हो गया.

सनकी पति नंबर-2: पत्नी के चहरे को तेजाब से जलाया

दिल्ली के पांडव नगर से पत्नी से हैवानियत का ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी की भी रह कांप जाए. यहां एक पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया. कसूर सिर्फ इतना था कि मायके में रह रही महिला पति के साथ वापस जाने को तैयार नहीं थी. वह मयूर विहार में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी. साल 2011 में दोनों ने लव मैरिज की थी. पति की मारपीट से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी थी. लेकिन पति चाहता था कि वह उसके साथ वापस लौट जाए. जब महिला ने मना किया को उसने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया. ये खौफनाक मामला 18 अगस्त को सामने आया था.

सनकी पति नंबर-3: पत्नी का कटा सिर लेकर थाने हुंचा

कर्नाटक के चंदपुरा से जून महीने में ऐसे ही एक सनकी पति की करतूत सामने आई थी. उसके अपनी जीवन संगिनी संग कुछ ऐसा कर दिया, जिसे देखकर पुलिस तक के रोंगटे खड़े हो गए. हीलालीगे गांव के रहने वाले 28 साल के शंकर ने एक शख्‍स ने पहले तो अपनी पत्‍नी की बेरहमी से हत्या की उसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. सनकी पति की करतूत को देखिए कि पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर वह पुलिस स्‍टेशन पहुंच गया. वहां जिसने भी यह दृश्‍य देखा उसके रौंगटे खड़े हो गए. जानकारी के मुताबिक उसकी 26 साल की पत्नी मानसा का एक्ट्रा मैरिटल फेयर चल रहा था. 3 जून की रात को शंकर पत्नी मानसा से यह कहकर निकला था कि वह अगली सुबह वापस आएगा. हालांकि, वह काम जल्दी खत्म करने के बाद रात को ही घर लौट आया. उसने कथित तौर पर पत्नी मानसा को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया.जिसके बाद पति ने गुस्‍से में आकर इस तरह का खौफनाक कदम उठा लिया. सनकी पति ने 5 साल की शादी को खत्म करने में एक पल भी नहीं लगाया. हैरानी की बात यह है कि उनकी एक चार साल की बेटी भी थी.

सनकी पति नंबर-4: पत्नी के टुकड़े कर मछलियों को खिलाए

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के एक सनकी पति की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. मई महीने में इस मामले ने सनसनी मचा दी थी. सैफुद्दीन नाम के शख्स की सनक तो देखिए कि उसने पत्नी मुकीन उर्फ सबीना की पहले हत्या की फिर उसके शव को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया. उसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी. उसकी काली करतूत किसी को पता न चल जाए इसलिए उसने पत्नी के शव के कुछ टुकड़ों को नहर में मछलियों को खिला दिया. जो टुकड़े बच गए थे उनको उसने जलाने की कोशिश की. सवाल यही कि रिश्तों की अहमियत आखिर खत्म क्यों होती जा रही है. पति-पत्नी का रिश्ता तो सात जन्मों का होता है, इन लोगों को तो एक जन्म निभाना भारी हो गया. अपने-अपने स्वार्थ की खातिर दोनों ने ही अपने हमसफर को मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं उसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की लेकिन वह बच नहीं सका. पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था.

सनकी पति नंबर-5: पत्नी की लाश के ऊपर चारपाई बिछाकर सो गया

अगस्त महीने में बिहार के समस्तीपुर से भी एक पति की सनक का मामला सामने आया था. जहां पर घरेलू विवाद में पलटन राम ने पहले तो पत्नी सीमा देवी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या की और फिर उसकी लाश को घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया. पति की सनक तो देखिए कि वह उसी जगह पर चारपाई बिछाकर सो गया, जहां पत्नी की लाश दफन थी. उसने सब से कह दिया कि पत्नी सीमा लापता है. और खुद भी फरार हो गया. गांव वालों को उसके व्यवहार पर शक हुआ तो उन्होंने तलाशी ली. जब चापराई हटाकर खुदाई की तो वहां का नजारा देखकर वह सन्न रह गए.

सनकी पति नंबर-6: दो पत्नियों की हत्या, एक को दिया तलाक

बिहार के गोपालगंज में भी एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. दरअसल उसकी तीन पत्नियां थीं. उसकी सनक तो दोखिए कि पपहले उसने पतली पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया. वहीं तीसरी पत्नी को भी नहीं बख्शा. तीसरी पत्नी की भी चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी. उसने खुद भी थाने जाकर सरेंडर कर दिया. दरअसल वह अपनी तीसरी पत्नी गुड़िया से दहेज में 1 लाख रुपये और एक बाइक मांग रहा था. प्रताड़ित पत्नी जब उसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वह गुस्से सा आगबबूला हो उठा. उसने पागलपन ही सारी हदे पार कर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला.

