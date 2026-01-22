विज्ञापन
दिल्ली: खजूरी खास में छोटी सी बात पर पड़ोसी ने स्क्रूड्राइवर से हमला कर ली जान

आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जहां छोटी-छोटी बातों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं. पुलिस के मुताबिक मामले की आगे की जांच जारी है.

मृतक के परिवार ने खजूरी खास थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक छोटे-मोटे विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पड़ोसी के साथ हुई तीखी बहस के बाद एक व्यक्ति पर स्क्रूड्राइवर से हमला कर दिया गया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान विपिन (43 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, घटना 9 जनवरी को हुई थी, जब विपिन का अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी ने गुस्से में आकर विपिन पर स्क्रूड्राइवर से कई वार कर दिए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया.

परिजनों ने बताया कि हमले के बाद विपिन को तुरंत इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर 16 जनवरी को उसे लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 17 जनवरी को विपिन ने दम तोड़ दिया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

मृतक के परिवार ने खजूरी खास थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा है कि आरोपी की संलिप्तता की जांच की जा रही है और पूरे मामले की गहन छानबीन जारी है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जहां छोटी-छोटी बातों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं. पुलिस के मुताबिक मामले की आगे की जांच जारी है.

