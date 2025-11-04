विज्ञापन
विशेष लिंक

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का लंदन में निधन

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है. हिंदुजा फैमिला की कुल संपत्ति 32.3 अरब पाउंड है.

Read Time: 1 min
Share
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का लंदन में निधन
गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन
नई दिल्ली:

जाने-माने उद्योगपति और हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का लंदन में निधन हो गया है. उनके परिवार के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी. वह 85 वर्ष के थे.

करीबी सूत्रों ने बताया कि उद्योग जगत में ‘जीपी' के नाम से मशहूर गोपीचंद पी हिंदुजा पिछले कुछ सप्ताह से अस्वस्थ थे और लंदन के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया.

हिंदुजा परिवार की दूसरी पीढ़ी के गोपीचंद ने मई, 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद के निधन के बाद समूह के चेयरमैन का पद संभाला था. उनके परिवार में पत्नी सुनीता, पुत्र संजय और धीरज और पुत्री रीता हैं.

गोपीचंद हिंदुजा ने बॉम्बे जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. उनके यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली थी. 
 

(भाषा के इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hinduja Group, Hinduja Group Chairman Gopichand Hinduja, Hinduja Foundries Ashok Leyland
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com