मॉनसून की मार से बेहाल हिमाचल, 24 घंटे में 5 मौतें, 482 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. पिछले 24 घंटों में राज्य में पांच लोगों की मौत हुई है, जिससे इस सीजन में कुल मृतकों की संख्या 303 तक पहुंच गई है. चंबा, मंडी और सिरमौर जिलों में ये मौतें दर्ज की गई हैं. वहीं घायलों की संख्या 360 हो चुकी है.

राज्य में रविवार शाम तक 482 सड़कें बंद थीं, जिनमें दो नेशनल हाईवे—NH-305 और NH-154A—भी शामिल हैं. चंबा जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे कई प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं, जैसे पठानकोट-चंबा एनएच, बनीखेत-डलहौजी-खजियार, चंबा-भरमौर एनएच आदि.

कुल्लू जिले के बरशौणा पंचायत में फ्लैश फ्लड के कारण नाले का मलबा खेतों में घुस गया, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. मंडी जिले में सबसे अधिक 245 सड़कें बंद हैं, जबकि कुल्लू में 101, चंबा में 82, ऊना में 13, सिरमौर में 9, शिमला में 6, कांगड़ा और किन्नौर में 2-2 सड़कें बाधित हैं. सोलन जिले में सभी सड़कें खुली हैं.

बिजली और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. राज्य में 941 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं और 95 पेयजल योजनाएं बाधित हैं. राज्य प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटा हुआ है. लेकिन लगातार बारिश से हालात सामान्य होने में समय लग सकता है.