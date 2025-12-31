विज्ञापन
नशेड़ियों को होटल तक छोड़कर आती है पुलिस, भारत के इस राज्य में है शराबियों की मौज

New Year 2026 Celebration: न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक राज्य ऐसा भी है, जहां नशेड़ियों की मौज है. यहां बहुत ज्यादा शराब पीने वालों को पुलिस अरेस्ट नहीं करती, बल्कि होटल या घर तक छोड़कर आती है.

New Year 2026 Celebration: न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पब, पार्टीज में जमकर जाम छलकता है. रातभर की मस्ती के बाद नशे में बहुत से लोग घर निकलते हैं.अब जरा सोचिए, अगर जश्न कुछ ज्यादा हो जाए, शराब की वजह से कदम लड़खड़ा जाएं और सामने पुलिस आ जाए, तो क्या होगा. दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं और डर भी लगता है. है ना? लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जहां पुलिस डराने नहीं, बल्कि संभालने आती है. जहां नशे में झूमते लोगों को थाने नहीं, पुलिस सीधे होटल तक छोड़कर आती है. आइए जानते हैं ये जगह कौन सी है.

जश्न मनाओ, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जिस जगह पर शराबियों की सबसे ज्यादा मौज होती है, वो हमारा अपना हिमाचल प्रदेश है. बर्फीली वादियों में जश्न, म्यूजिक, पार्टी और एक अलग तरह की आजादी. यही वजह है कि हर साल लाखों लोग नया साल मनाने के लिए हिमाचल का रुख करते हैं. हिमाचल में न्यू ईयर का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि आराम और अपनापन भी है.

शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और मकलोडगंज जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं. होटल, होमस्टे, कैफे और क्लब पूरी तरह फुल रहते हैं. लोग दोस्तों और परिवार के साथ देर रात तक जश्न मनाते हैं. इस दौरान यहां अगर कोई टूरिस्ट पार्टी में थोड़ा ज्यादा पी ले और सड़क पर संभल नहीं पा रहा हो, तो पुलिस सजा देने नहीं बल्कि,उसे सुरक्षित तरीके से होटल या होमस्टे तक छोड़ने आती है.

पुलिस का अनोखा तरीका

हिमाचल पुलिस का मानना है कि न्यू ईयर पर बाहर से आए मेहमान उनकी जिम्मेदारी हैं. अगर कोई नशे में है और खुद गाड़ी नहीं चला सकता या रास्ता भूल गया है, तो उसे रोककर समझाया जाता है. कई जगहों पर पुलिस खुद गाड़ी में बैठाकर होटल तक छोड़ती है, ताकि कोई हादसा न हो. इसका मतलब यह नहीं कि यहां नियम नहीं हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती है, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो लोग शांति से जश्न मना रहे हैं और बस सुरक्षित घर पहुंचना चाहते हैं, उनके साथ इंसानियत से पेश आया जाता है.

टूरिज्म को लेकर हिमाचल की सोच

हिमाचल सरकार और टूरिज्म विभाग की सोच साफ है कि टूरिस्ट खुश रहेंगे, तो बार-बार आएंगे. इसलिए न्यू ईयर के समय ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल सुविधा, पुलिस पेट्रोलिंग और हेल्प डेस्क जैसी चीजों पर खास ध्यान दिया जाता है. कई जगह पुलिस और लोकल लोग मिलकर सैलानियों की मदद करते नजर आते हैं. यहां का न्यू ईयर सिर्फ शराब या पार्टी तक नहीं है. सुबह बर्फ से ढके पहाड़, दिन में लोकल खाना, शाम को कैफे में बैठकर म्यूजिक और रात को हल्की-फुल्की पार्टी, सब कुछ बैलेंस में चलता है. इसी वजह से लोग हिमाचल में नया साल मनाने आते हैं.

