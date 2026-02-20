विज्ञापन
150 फुट की रहस्यमयी गुफा में स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग! प्रकृति खुद करती है महादेव का जलाभिषेक!

Baba Jaladhari Temple: पहाड़ों की खामोशी, गुफा की सर्द हवा और टप-टप गिरता जल...ऐसा दिल छू लेने वाला नजारा जहां वक्त ठहर सा जाता है. हिमाचल की वादियों में एक ऐसी गुफा है, जिसे कुछ लोग विश्व का चौथा ज्योतिर्लिंग मानते हैं.

क्या सच में यह विश्व का चौथा ज्योतिर्लिंग है? हिमाचल की रहस्यमयी गाथा

Jaladhari Temple Mysterious Cave: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के क्यारवां गांव में स्थित जलाधारी बाबा गुफा मंदिर इन दिनों चर्चा में है. कहा जाता है कि करीब 150 फुट x 150 फुट क्षेत्र में फैली इस प्राकृतिक गुफा में भगवान भोले शंकर की पिंडी स्वयं विराजमान है. यहां शिवलिंग के ऊपर हर समय प्राकृतिक जल प्रवाह होता रहता है, जिसे श्रद्धालु गंगा जल मानते हैं.

गुफा के अंदर का अद्भुत दृश्य (Recognition of Temple)

स्थानीय मान्यता के अनुसार गुफा में प्राकृतिक रूप से कामधेनु गाय के थन जैसी आकृति बनी है. कथा है कि पहले यहां से दूध सीधा शिवलिंग पर गिरता था, लेकिन एक घटना के बाद वह जल में बदल गया. गुफा में भगवान श्री गणेश और शेष नाग की आकृतियां भी देखी जाती हैं.

मंदिर के पुजारी महंत डॉ. यति निर्भयानंद के अनुसार, यह स्थान विश्व का चौथा ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है. हालांकि, यह दावा धार्मिक आस्था और लोककथाओं पर आधारित है.

ग्वाले श्यामू की कथा (Jaladhari Temple Story)

दंतकथा के मुताबिक, एक ग्वाला श्यामू मवेशी चराते हुए गुफा में चला गया और चार साल तक लापता रहा. जब परिवार ने उसे मृत मान लिया, तब वह अचानक लौट आया और इस गुफा का राज बताया. इसके बाद गांव वालों ने यहां पूजा आरंभ की.

कहा जाता है कि अमरनाथ में जहां सीमित समय के लिए दर्शन होते हैं, वहीं यहां साल भर दर्शन संभव हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि, जिस तरह अमरनाथ में दो कबूतर देखने को मिलते हैं...उसी तरह यदि किसी भक्त को यहां दो कौए साथ दिख जाएं, तो उसे बाबा के सम्पूर्ण दर्शन हो जाते हैं.

क्यों खास है यह स्थान (mysterious cave temple)

दूरदराज इलाके में होने के बावजूद यहां साल भर भक्त पहुंचते हैं और गुफा में रात्रि विश्राम भी करते हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि भारत में आस्था और लोककथाएं किस तरह आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं. जलाधारी बाबा की यह गुफा आस्था, रहस्य और प्रकृति का अनोखा मेल है. चाहे इसे ज्योतिर्लिंग मानें या लोककथा, लेकिन यहां का सुकून और आध्यात्मिक माहौल हर आने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है.

