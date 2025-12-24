विज्ञापन
'तू' कहने पर भड़का था... शिमला IGMC में डॉक्टर-मरीज में मारपीट से पहले क्या हुआ था, देखें VIDEO

अस्पताल परिसर में एक डॉक्टर और मरीज के बीच तीखी बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि कैसे बहस बाद में मारपीट में बदल गई.

  • IGMC में डॉक्टर और मरीज के बीच तीखी बहस के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
  • मरीज अर्जुन पंवार एंडोस्कोपी करवा कर सांस की तकलीफ के कारण आराम कर रहे थे, तभी विवाद शुरू हुआ था
  • झगड़ा तब बढ़ा जब बातचीत में डॉक्टर ने मरीज से "तू" शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे विवाद मारपीट में बदल गया
हिमाचल प्रदेश के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) से एक विचलित करने वाला मामले में एक नया वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि असल में झगड़ा किस बात से शुरू हुआ था. अस्पताल परिसर में एक डॉक्टर और मरीज के बीच तीखी बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि कैसे बहस बाद में मारपीट में बदल गई.

'तू' शब्द से शुरू हुआ था झगड़ा

मरीज अर्जुन पंवार एंडोस्कोपी करवाने के लिए अस्पताल आए थे। टेस्ट के बाद, सांस लेने में तकलीफ के कारण वे आराम करने के लिए एक बेड पर लेट गए. आरोप है कि इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वहां पहुंचे और मरीज के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि विवाद तब बढ़ा जब बातचीत के दौरान 'तू' शब्द का इस्तेमाल हुआ. यह बहस इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर ने अपना आपा खो दिया और मरीज के साथ मारपीट शुरू कर दी.

सरकार का कड़ा रुख: डॉक्टर सस्पेंड

मामले की गंभीरता और जनता के आक्रोश को देखते हुए प्रदेश सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई है. स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पुष्टि की है कि आरोपी डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना को अत्यंत गंभीर माना है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया था.

