जंगल की दुनिया में जब ताकत की बात होती है तो आपके दिमाग में कौन-कौन से नाम आते हैं? शेर, हाथी यही न! या फिर विशाल दिखने वाला गैंडा (राइनोसेरॉस). ये तो हो गई, जानवरों की बात, लेकिन कीड़ों की दुनिया का भी एक राइनोसेरॉस है. बेहद ताकतवर कीड़ा. इतना ताकतवर कि अपने वजन से 850 गुना ज्‍यादा भार ढो सकता है. इस जीव का नाम है-हरक्यूलिस बीटल, जिसे राइनोसेरॉस बीटल भी कहा जाता है.

7 हाथियों को उठाने जितनी ताकत?

हरक्यूलिस बीटल दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर कीटों में से एक है और अपनी अद्भुत ताकत के लिए जाना जाता है. ये अपने वजन से 850 गुना ज्यादा भार उठा सकता है. मिसाल के तौर पर मान लें तो इंसानों में अगर इतनी ताकत होती तो वो अकेले 7 हाथियों को उठा पाता.

काफी ताकतवर होने की वजह से इस कीड़े का नाम यूनानी (ग्रीक) पौराणिक नायक 'हरक्यूलिस' के नाम पर रखा गया है, जो कि अपनी असाधारण ताकत के लिए जाना जाता है.

कैसा दिखता है ये कीड़ा?

इस कीट को आपने भी अपने आसपास जरूर देखा होगा. इसकी लंबाई करीब 7 इंच तक हो सकती है, जैसा कि नेशनल ज्‍योग्राफिक के एक वीडियो में बताया गया है.

इसकी सबसे खास पहचान है सिर पर मौजूद लंबे, नुकीले सींग जैसे पिन्सर, जो कि चिमटे की तरह दिखते हैं.

ये सींग सिर्फ नर बीटल के पास होते हैं और इन्हें मादा को पाने के लिए होने वाली लड़ाइयों में हथियार की तरह इस्‍तेमाल किया जाता है.

आमतौर पर सींग, इसकी कुल लंबाई का एक-तिहाई होते हैं, लेकिन कभी-कभी इससे भी लंबे हो सकते हैं.

मादा बीटल के पास सींग नहीं होते, लेकिन वे भी अपने आकार और रंग से नर बीटल की तरह ही दिखती हैं.

आवास, भोजन और जीवन

हरक्यूलिस बीटल का मूल आवास मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावन और वेस्ट इंडीज के जंगल बताए जाते हैं, जहां की नमी और हरी-भरी वनस्पति इनके रहने के लिए मुफीद हैं. हालांकि ये अन्‍य देशों में भी अक्सर खेत, जंगल की जमीन पर गिरे पत्तों और लकड़ियों के नीचे छिपे रहते हैं.

इनके लार्वा सड़ी-गली लकड़ी खाते हैं, जबकि वयस्क हरक्‍यूलिस बीटल फलों और पेड़ों का रस भी चूसते हैं. इनके जीवनचक्र की बात करें तो अंडे से लार्वा, फिर प्यूपा और आखिर में ये वयस्क बीटल बनता है. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी संख्या घट रही है. जंगलों की कटाई और आवास नष्ट होने से कई क्षेत्रों में ये कम हो रहे हैं.