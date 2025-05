मुंबई में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश, जलभराव और ट्रैफिक जाम, कई उड़ानें भी प्रभावित

मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अचानक आए तूफान और हुई भारी बारिश के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली. लेकिन बारिश के कारण उपनगरीय ट्रेन सेवाओं और सड़क यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो गया. पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में भी आंधी के साथ बारिश हुई.

बोरीवली, कांदिवली, मलाड, अंधेरी और बांद्रा जैसे कुछ पश्चिमी उपनगरों में भारी बारिश हुई, जबकि पूर्वी उपनगरों और द्वीप शहर के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के साथ धूल भरी आंधी के बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई.

Air India tweets, "Adverse weather conditions caused by thunderstorms and rain, are currently impacting flight operations in Mumbai. As a result, some of our flights to and from Mumbai may experience delays or diversions, which could affect our overall flight schedule. We are… pic.twitter.com/gFbxlIcTMA