महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से कई इलाकों में लागातर बारिश हो रही है. इस बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं.

मुंबई से नासिक तक जल प्रलय... बारिश बनी आफत, कहीं बहा शख्स तो कहीं घरों में घुसा पानी, देखें वीडियो
महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हैं हालात
  • महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं
  • नासिक में गंगापुर बांध भर जाने से कादवा नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ है
  • सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है
मुंबई:

महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से आसमान से आफत बरस रही है. राज्य के कई जिलों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. नासिक, सांगली, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, पंढरपुर और मुंबई में बारिश से बुरा हाल है. इनमें से कई इलाकों बाढ़ जैसे हालात हैं. IMD ने महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में अगर इन जिलों में लगातार बारिश जारी रही तो हालात और खराब हो सकते हैं. नासिक समेत दूसरे जिलों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बेहद खौफनाक हैं. आज हम आपको महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में बारिश के बाद किस तरह का मंजर है उसके बारे में बताने जा रहे हैं.

नासिक में उफान पर हैं नदियां

नासिक और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही लगातार बारिश के कारण गंगापुर बांध पूरी तरह से भर चुका है. इसकी वजह से कादवा नदी में पानी छोड़ा गया है. नासिक के कादवा नदी में पानी छोड़ने के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. नासिक से जो वीडियो सामने आया है वो बेहद चौकाने वाला है. इस वीडियो में दिख रहा कि नदी का पानी बेहद तेज है और वह शहर के कुछ हिस्सों में घुस चुका है. नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से कई मंदिरों में भी पानी घुस गया है. 

सांगली में बारिश बनी आफत

नासिक की तरह ही सांगली में बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है. सांगली के कृष्णा नदी का जलस्तर डेंजर मार्क तक पहुंच चुका है. बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं.नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से कई इलाकों में पानी घुस गया है. कृष्णा नदी का एक ड्रोन शॉर्ट भी सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि नदी का जलस्तर डेंजर मार्क से कुछ नीचे ही है. ऐसे में अगर आगे भी बारिश जारी रही तो नदी का पानी कई और इलाकों में घुस सकता है. 

कोल्हापुर में बंद की गई सड़कें

कोल्हापुर में भी बारिश की वजह हर तरफ पानी ही पानी है. स्थिति ऐसी है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गई हैं. प्रशासन ने ऐतिहातन कोल्हापुर से रत्नागिरी और कोल्हापुर से गगनबावड़ा जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है. स्थिति को नियत्रंण में करने के लिए राधानगरी बांध के दो गेट से पानी छोड़ा जा रहा है. 

पंढरपुर में 125 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

पंढरपुर में भी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. पंढरपुर में भीमा नदी अब चेतावनी स्तर पार कर गई है. इसके कारण नदी का बढ़ता जल प्रवाह अंबिका नगर स्थित व्यास नारायण झुग्गियों के घरों में घुसने लगा है. स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को बिगड़ता देख 125 परिवारों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. 

गढ़चिरौली में बाढ़ में बहा शख्स 

गढ़चिरौली में भी बाढ़ का असर दिख रहा है. गढ़चिरौली में बारिश के कारण आई बाढ़ में एक शख्स के बहने की खबर आ रही है. पुलिस ने शख्स की पहचान 60 वर्षीय हरिदास बावनथड़े के रूप में की है. हालांकि, उन्होंने आगे एक पेड़ को पकड़ लिया और वो किसी तरह से बच पाए. घटना कुरखेड़ा तालुका के सोनेरंगी इलाके के कढोली नाले की है. इलाके में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. कई रास्त पानी में डूब चुके हैं. ऐसे में इन इलाकों से गुजर रहे ग्रामीण पानी के तेज बहाव में बहने का खतरा उठाने को मजबूर हैं. 

मुंबई में बारिश ने बढ़ाई है परेशानी

मुंबई में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव हो गया है. बारिश के कारण में मुंबई एक तरह से थम सी गई है. IMD ने आने वाले दिनों में भी मुंबई में बारिश की संभावना जताई है. बीते कुछ दिनों से हुई बारिश के कारण लोकल ट्रेन सेवा भी बाधित हुई थी.मुंबई में बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज को बंद किया है. 
 

