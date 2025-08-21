मुंबई में टैक्सियों की नहीं चलेगी मनमानी, भारी बारिश में वसूल रहे थे कई गुना किराया

पिछले तीन-चार दिनों से मुंबई महानगर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश की वजह से यातायात बाधित हुआ है. इसी बीच शिकायतें मिली हैं कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियां इस स्थिति का फायदा उठाकर यात्रियों को आर्थिक रूप से लूट रही हैं. इसी को देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोटर परिवहन विभाग (आरटीओ) को निर्देश दिए हैं कि, ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. जिसके बाद पिछले दो दिनों में मोटर परिवहन विभाग लगातार ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. लगभग 147 ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 36 टैक्सी सेवाओं ने यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूला था.

सामान्य किराया 200 रुपये, कंपनियों ने वसूले 600 से 800 रुपये

भारी बारिश की वजह से मुंबई और उसके उपनगरों में कई जगहों पर बस और लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं. इस स्थिति का फायदा उठाकर ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप-आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियां यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूल रही हैं. जहां सामान्य किराया 200 रुपये है, वहां इन कंपनियों ने 600-800 रुपये वसूले हैं.

मंत्री ने दिए लाइसेंस रद्द करने के आदेश

मंत्री प्रताप सरनाईक ने परिवहन आयुक्तों को इन ऐप-आधारित टैक्सियों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में यात्रियों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं.

पुलिस की साइबर सेल को भी लेना होगा एक्शन

इसके साथ ही, मंत्री सरनाईक ने मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती के साथ चर्चा की और सुझाव दिया कि पुलिस की साइबर सेल को भी अवैध किराया वसूलने वाली ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. इस आदेश के बाद मोटर परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन एक्शन में आई और मुंबई और उसके उपनगरों में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई.