देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जिसके चलते राज्य के 6 जिलों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद. हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बरसात व मौसम विभाग के अलर्ट के चलते प्रदेश के चार जिलों, मंडी कांगड़ा, कुल्लू ,ऊना और हमीरपुर,बिलासपुर में सोमवार को स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
Rain News Live Updates:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हुई बारिश
#WATCH | Delhi wakes up to a fresh spell of rain over several parts of the National Capital. Visuals from ITO. pic.twitter.com/HJDAt8mtt7— ANI (@ANI) August 25, 2025
उत्तराखंड मौसम विभाग का भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. देहरादून, टिहरी ,नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. देहरादून,चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है.
मुंबई में हो रही है तेज बारिश
मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में पिछले कुछ घंटों से बारिश लगातार हो रही है. जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है.
हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण 484 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 484 सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मंडी में 245 और कुल्लू में 102 सड़कें बंद कर दी गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक, कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में भारी बारिश के कारण पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाने वाली सड़क पर कंडवाल से जाछ के बीच भीषण जाम लग गया, जिससे यातायात घंटों ठप रहा.