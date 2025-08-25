देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जिसके चलते राज्य के 6 जिलों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद. हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बरसात व मौसम विभाग के अलर्ट के चलते प्रदेश के चार जिलों, मंडी कांगड़ा, कुल्लू ,ऊना और हमीरपुर,बिलासपुर में सोमवार को स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

