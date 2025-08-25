विज्ञापन
विशेष लिंक
46 minutes ago
नई दिल्ली:

देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जिसके चलते राज्य के 6 जिलों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद.  हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बरसात व मौसम विभाग के अलर्ट के चलते प्रदेश के चार जिलों, मंडी कांगड़ा,  कुल्लू ,ऊना और हमीरपुर,बिलासपुर में सोमवार को स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

Rain News Live Updates:

Aug 25, 2025 07:24 (IST)
Link Copied
Share

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हुई बारिश

Aug 25, 2025 07:15 (IST)
Link Copied
Share

उत्तराखंड मौसम विभाग का भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.  पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. देहरादून, टिहरी ,नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.  भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. देहरादून,चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है.

Aug 25, 2025 07:14 (IST)
Link Copied
Share

मुंबई में हो रही है तेज बारिश

मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में पिछले कुछ घंटों से बारिश लगातार हो रही है. जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है. 

Aug 25, 2025 07:13 (IST)
Link Copied
Share

हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण 484 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 484 सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मंडी में 245 और कुल्लू में 102 सड़कें बंद कर दी गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक, कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में भारी बारिश के कारण पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाने वाली सड़क पर कंडवाल से जाछ के बीच भीषण जाम लग गया, जिससे यातायात घंटों ठप रहा.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Heavy Rain Warning Uttarakhand, Heavy Rain Warning Himachal, Heavy Rain Delhi, Weather Update LIVE
Get App for Better Experience
Install Now