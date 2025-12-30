2 hours ago
Dec 30, 2025
Delhi-NCR Dense Fog Live Updates Today: देश भर में पड़ रही भीषण सर्दी के बीच कोहरे ने आम लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी कोहरे का कहर एक बार फिर नजर आ रहा है. दिल्ली की सड़कें आज भी एक बार फिर कोहरे से लिपटी नजर आ रही हैं. साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में भी कोहरा छाया है. इसके कारण यातायात काफी प्रभावित हो रहा है. कोहरे के कारण जहां सड़कों पर वाहन अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं तो रेल और हवाई यातायात भी पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रभावित हो रहा है. कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट चल रही हैं तो विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है.