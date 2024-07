Rain Alert: मुंबई से नागपुर तक भारी बारिश की चेतावनी, हाई टाइड से रहें सावधान, जानें अगले 3 दिनों का हाल

उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कई राज्य इन दिनों भीषण बारिश (Maharashtra Rain Alert) की मार झेल रहे हैं. बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहां के कई जिलों में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं. मौसम विभाग ने मुंबई से लेकर नागपुर तक दो दिन का अलर्ट भी जारी कर दिया है. वहीं गुजरात में भी भारी बारिश (Gujarat Rain) की वजह से जलभराव देखा जा रहा है. वाहनों को आवाजाही में परेशानी हो रही है. सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. मुंबई से लेकर नागपुर तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का हाई अलर्ट पहले ही जारी कर दिया है, जिसके बाद लोगों को सोत समझकर बाहर जाने और एहतियात बरतने की जरूरत है. वहीं उत्तर प्रदेश (UP Flood) में राप्ती और गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं.

नागपुर में आज सुबह तड़के शुरू हुई तेज बारिश अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है. कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया है. घरों का सामान पानी में डूब गया है. सबसे ज्यादा परेशानी आने-जाने वालों को उठानी पड़ रही है. बारिश के इतना बुरा हाल है कि स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं. स्कूल बंद करने को लेकर नागपुर के डीएम ने एडवाइजरी जारी की है.

#WATCH | Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai city; visuals from Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) pic.twitter.com/z6PQbXla2g

मंबई के हालात भी कुछ खास नहीं है. बारिश की वजह से मुंबई के अंधरी सबवे में पानी भरने लगा है, ऐहतियात के तौर पर इसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. मौसम विभाग ने मुंबई के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. भारी बारिश की वजह से नवी मुंबई इलाके में पानी भर गया है. लोग सड़क पर गंदे पानी में घुसकर बाहर आने को मजबूर हैं. बारिश के साथ ही मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह 11:28 बजे से 4.24 मीटर का हाई टाइड आ सकता है. वहीं हाई टाइड के दौरान समुद्र में लहरें बहुत ही तेजी से उठती हैं. अलर्ट के बाद जुहू बीच और मरीन ड्राइव के आसपास लोगों को न जाने की हिदायत दी गई है.

महाराष्ट्र में अगले तीन दिन तक बदरा जमकर बरसने की संभावना है. अंबाजोगाई, अंबरनाथ, अहमदनगर, अकोला, लातूर, मुंबई, अहेरी, पुणे, नासिक सोलापुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बुलढाना , चंद्रपुर, धुले , रत्नागिरी, गोंदिया, हिंगोली, गडचिरोली, जलगांव , कोल्हापुर, नागपुर जालना और नांदेड़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

#WATCH | Maharashtra: Rainwater enters the residential areas of Nagpur district following heavy rainfall. pic.twitter.com/BIiNTf8fsY

गुजरात के पोरबंदर में गुरुवार से तेज बारिश हो रही है. जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है. पोरबंदर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. हालात इतने खराब हैं कि घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है. अपने जरूरी कामों के लिए लोग हाथों में छाता लेकर गंदे पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं. रिहायशी इलाकों में बाढ़ आगई है. लोगों के घरों के सामने घुटनों तक पानी भरा हुआ है, ऐसे में रोजमर्रा के कामों के लिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है. घरों के बाहर खड़ी कारें भी करीब आधी पानी में डूब गई हैं. फायरब्रिगेड की टीमें लोगों को घरों से रेस्क्यू कर रही हैं.

#WATCH | Gujarat: Severe waterlogging in several parts of Porbandar following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/1ydjr5rAMR