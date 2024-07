दिल्ली-मुंबई में बारिश, ओडिशा में तूफान... देश के इन राज्यों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट; संभल कर रहें 

देशभर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है. कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. पहाड़ी इलाकों में ऊपर से आने वाले पानी के कारण निचले इलाके जलमग्न हैं तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश के अलग-अलग राज्यों को लेकर बारिश और अलर्ट जारी किया है. वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र के गंभीर अवदाब (डिप्रेशन) में तब्दील होने पर ओडिशा में अगले चार दिनों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है.

आईएमडी के अनुसार, सुबह 8:30 बजे अवदाब का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था, जो पुरी (ओडिशा) से लगभग 70 किमी दक्षिण-पूर्व में, गोपालपुर (ओडिशा) से 130 किमी पूर्व में, पारादीप (ओडिशा) से 130 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में और कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 240 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व में स्थित था.

आईएमडी ने यह भी कहा कि अगले 48 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और इससे सटे पश्चिम-मध्य तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है.

The depression over NW and adjoining WC BOB off Odisha and adjoining N AP coasts at 1130 IST about 60 km S-SE of Puri (Odisha), 230 km E-NE of Kalingapatnam (AP). To cross Odisha coast near Puri as a depression during early morning hours of tomorrow, the 20th July, 2024. pic.twitter.com/HVNXCPO0sS