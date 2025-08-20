VIDEO: मुंबई की बारिश में अमिताभ बच्चन के बंगला के बाहर पानी ही पानी, बाढ़ जैसे दिख रहे हालात

मुंबई की बारिश (Mumbai Rains) ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के जुहू वाले बंगले प्रतीक्षा के सामने भी हाल बेहाल कर दिया है. अमिताभ बच्चन ने ये घर अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दे दिया था. इसी बंगले के बाहर पानी भर जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बच्चन परिवार के पास प्रतीक्षा समेत तीन बड़े घर हैं. शोले की पॉपुलैरिटी के बाद अमिताभ ने मुंबई में अपना पहला घर प्रतीक्षा, खरीदा. पृथ्वी सिग्नल के पास बिग बी के बंगले के पास बाढ़ग्रस्त इलाके की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखाया गया है कि बारिश ने इलाके को कैसे प्रभावित किया.

बता दें कि बारिश से हालात काफी खराब हैं ऐसे में एक सोशल मीडिया यूजर ने जाकर मुंबई की हालत दिखाई और इसी बीच उसने बिग बी के घर के बाहर का मंजर भी सोशल मीडिया पर दिखाया.

अमिताभ बच्चन ने अपनी बढ़ती उम्र की परेशानियों पर की बात

अपनी दृढ़ता और अनुशासन के लिए मशहूर अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग पर बढ़ती उम्र की हकीकत के बारे में एक नोट पोस्ट किया. बिग बी ने स्वीकार किया कि 82 साल की उम्र में पैंट पहनने जैसे काम मुश्किल होने लगे हैं और घर में हैंडल बार्स की जरूरत महसूस होने लगी है. इस उम्र में साधारण काम करना भी मुश्किल होता जा रहा है.

बिग बी ने यह भी स्वीकार किया कि कभी आसान कामों के लिए अब सतर्क रहने की जरूरत होती है. उन्होंने खुलासा किया, "डॉक्टरों ने सलाह दी है, प्लीज मिस्टर बच्चन ट्राउजर पहनते समय सीट पर बैठ जाया करें. बैलेंस बिगड़ने की वजह से आप गिर भी सकते हैं.

वर्कफ्रंट पर क्या है नया?

काम के मोर्चे पर बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन होस्ट कर रहे हैं. इस शो की शुरुआत काफी अच्छी रही और हाल में इसे एक करोड़ जीतने वाला पहला कंटेस्टेंट भी मिल गया. उत्तराखंड के रहने वाले इस कंटेस्टेंट का नाम आदित्य कुमार था.