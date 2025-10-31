विज्ञापन
पीरियड्स आए हैं तो कपड़े उतारकर सबूत दिखाओ... हरियाणा की यूनिवर्सिटी में महिला स्टाफ संग बदसलूकी

Rohtak News: महिला कर्मियों का कहना है कि दो महिला कर्मियों को पीरियड्स की वजह से काम करने में असुविधा हो रही थी, जिसकी जानकारी सुपरवाइजर को दी गई थी. इसके बावजूद उनके गलत व्यवहार किया गया.

रोहतक:

हरियाणा के रोहतक से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में महिला सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि पीरियड्स की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वह काम से कुछ देर का ब्रेक लेना चाहती थीं. उन्होंने अधिकारियों को अपनी परेशानी भी बताई. लेकिन एक सुपरवाइजर ने उनकी एक नहीं सुनी और कथित तौर पर उन्हें कपड़े उतरवाकर पीरियड्स की जांच करवाने को कहा. ये बात सुनते ही महिला कर्मचारियों का गुस्सा फूट उठा. उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया.

वहीं अधिकारियों का दावा है कि महिला कर्मी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की. वहीं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जांच करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती आला अधिकारियों को सुनाई.

सुपरवाइजर ने पीरियड्स की जांच करवाने को कहा

महिला कर्मचारियों का आरोप है कि सुपरवाइजर के कहने पर महिला सुरक्षाकर्मी ने उनके कपड़े उतार वाए. पीरियड्स की जांच के लिए उनके कपड़े उतरवाकर फोटो लिए गए. जांच के नाम पर उनके साथ ये सब किया गया. उनसे कहा गया कि ये आदेश असिस्टेंट रेजिस्टर ने दिया है. महिला कर्मी ने जब जांच करवाने से इनकार किया तो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई. जिसके बाद दूसरे सफाईकर्मियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

पीरियड्स पेन की वजह से नहीं कर पा रही थीं काम

छात्र संगठन भी महिला सफाईकर्मियों के समर्थन में है. उसकी मांग है कि आरोपियों के सस्पेंड किया जाए. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद डायल 112 भी मौके पर पहुंच गई. महिला कर्मियों का कहना है कि दो महिला कर्मियों को माहवारी की वजह से काम करने में असुविधा हो रही थी, जिसकी जानकारी सुपरवाइजर को दी गई थी. इसके बावजूद उनके गलत व्यवहार किया गया.

आरोपी सुपरवाइजर को हटाया, लेंगे सख्त एक्शन

यूनिवर्सिटी कुलसचिव के के गुप्ता का कहना है कि महिलाओं के साथ हुए गलत व्यवहार के मामले की जांच होगी. फिलहाल आरोपी सुपरवाइजर को हटा दिया गया है. जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा. जरूरत पड़ने पर आरोपी अधिकारियों के ऊपर एस सी /एस टी के तहत मामला दर्ज भी करवाया जाएगा. भविष्य मे किसी भी महिला कर्मचारी के साथ इस तरह की हरकत की गई तो किसी सख्त एक्शन लिया जाएगा.

