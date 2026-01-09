कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 पर फिर लगा ग्रहण! दूसरी बार नहीं हो पाई रिलीज, आखिरी वक्त पर कैंसिल

कॉमेडियन कपिल शर्मा की मचअवेटेड फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 पर मानों ग्रहण लग गया है. पहले धुरंधर के एक हफ्ते बाद 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शक नहीं मिले. इसके चलते मेकर्स ने फिल्म को दोबारा रिलीज करने के बारे में सोचा. वहीं दिन चुना गया 9 जनवरी 2026. इस दिन साउथ की कई बड़ी फिल्मों के रिलीज की चर्चा सुनने को मिली, जिसमें प्रभास की द राजा साब भी है. लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, आखिरी वक्त पर किस किस को प्यार करूं की रिलीज रुक गई है.

इस वजह से नहीं रिलीज हुई किस किस को प्यार करूं 2?

सोर्स के मुताबिक किस किस को प्यार करूं 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी. लेकिन धुरंधर और अवतार फायर एंड एश के बॉक्स ऑफिस और स्क्रीन्स पर कब्जे के बाद वीनस को लगा कि फिल्म को एक्सपोजर नहीं मिला. इसके चलते मेकर्स ने किस किस को प्यार करूं को दोबारा रिलीज करने का फैसला किया. हालांकि फिल्मों की कम कमाई के बावजूद उनकी फिल्म को स्क्रीन नहीं मिली. इसीलिए यह फैसला लिया गया.

किस किस को प्यार करूं के बारे में

कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं में मंजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, अखिलेंद्र मिश्रा, विपिन शर्मा, सुशांत सिंह, जेमी लीवर, स्मिता जयकार, सुप्रिया शुक्ला और दिवंगत सुपरस्टार असरानी नजर आ रहे हैं. फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने केवल 16.23 करोड़ की वर्ल्डवाइड और भारत में 12.33 करोड़ की कमाई हासिल की थी.