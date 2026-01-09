तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल और 'लगन लगी' पर डांस, सलमान का यह हमशक्ल निकला सुपरस्टार, लोग बोले- कुछ तो करेगा ये

सोशल मीडिया पर आए दिन हीरो–हीरोइनों के हमशक्लों (Celebrity Lookalikes) के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी नकली शाहरुख खान, तो कभी आमिर खान और अजय देवगन जैसे दिखने वाले लोग इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर लेते हैं। लेकिन इस बार चर्चा में है सलमान खान का डुप्लीकेट, जिसका वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल हो रही यह रील इंस्टाग्राम की है, जिसमें एक शख्स खुद को फिल्म ‘तेरे नाम' के राधे के अंदाज में पेश करता दिख रहा है. लंबे बाल, ब्लैक सनग्लासेस और सलमान खान जैसी बॉडी लैंग्वेज- पहली नजर में यह व्यक्ति हूबहू सलमान खान की कॉपी लगता है. यही वजह है कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

डांस स्टाइल ने खींचा सबका ध्यान

वीडियो में यह शख्स ‘लगन लगी' गाने पर डांस करता नजर आ रहा है. उसने डेनिम जींस और डेनिम शर्ट पहन रखी है, जींस घुटनों से फटी हुई है और पैरों में ब्लैक शूज हैं. यह डांस किसी पब्लिक प्लेस पर किया जा रहा है, जहां आसपास खड़े लोग हैरानी से उसे देखते दिखाई देते हैं.

डांस के दौरान सबसे मजेदार पल तब आता है जब उसकी शर्ट बार-बार ऊपर खिसक जाती है और उसकी तोंद साफ नजर आने लगती है. यही वजह है कि वीडियो को लोग बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया रिएक्शन: मजाक और तंज



इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स भी काफी मजेदार हैं. एक यूजर ने लिखा, “तेरे नाम नहीं, आखिरी शाम…” दूसरे ने कहा, “नाच ये रहा है, शर्म मुझे आ रही है।” वहीं एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “Salman Khan नहीं, Salman अपमान.”











