क्रिसमस पर हिसार में टेंशन, 160 साल पुराने चर्च के सामने बजरंग दल का हवन-यज्ञ; प्रशासन अलर्ट

हरियाणा के हिसार में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च के सामने क्रांतिमान पार्क में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से हवन यज्ञ और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. 160 साल पुराने सेंट थॉमस चर्च में क्रिसमस की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. इलाके में पुलिस की तीन कंपनियां तैनात की गई हैं और चार डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है, जबकि आपात स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन भी मौके पर खड़ी की गई है.

चर्च के सामने बजरंग दल का कार्यक्रम

DSP सुमित ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन का प्रयास है कि दोनों धर्मों के कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम की अनुमति से संबंधित विषय जिला प्रशासन के संज्ञान में है.

प्रशासन की चेतावनी-शांति भंग न हो

प्रशासन ने एहतियातन हिंदू संगठनों से जुड़े चार नेताओं को नोटिस जारी किए हैं, इनमें संजीव चौहान, कपिल, प्रवीण और अमर के नाम शामिल हैं. नोटिस में कहा गया है कि बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए और अगर शांति भंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम में कितनी भीड़ जुटेगी और उसे नियंत्रित करने की क्या योजना है, इसकी जानकारी प्रशासन को दी जानी चाहिए. इसके बावजूद क्रांतिमान पार्क में देर शाम तक झंडे और बैनर लगाए गए और यज्ञ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

बजरंग दल के कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापति के शामिल होने की जानकारी भी सामने आई है. यह आयोजन पहली बार इस तरह से किया जा रहा है. बजरंग दल के एक सदस्य के अनुसार, बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए तैयारियां की गई हैं.

चर्च के सामने वाले पार्क में हवन-यज्ञ कार्यक्रम

विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रो. दीपक कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि आज सरकारी अवकाश होने और महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय पंचांग के अनुसार लगभग हर दिन कोई न कोई पर्व होता है और समाज की मांग पर ही यह आयोजन किया गया है. चर्च के सामने कार्यक्रम किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह स्थान शहर के मध्य में स्थित है, इसलिए चुना गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी प्रकार का विवाद का विषय नहीं है और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस का पूरा सहयोग लिया गया है.

चर्च में 160 सालों से मन रहा क्रिसमस का त्योहार

दूसरी ओर ईसाई समाज की ओर से विक्टर डेविड ने कहा कि सेंट थॉमस चर्च में पिछले 160 सालों से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी. उन्होंने बताया कि क्रांतिमान पार्क में हर साल चर्च से जुड़े कार्यक्रम भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार उसी स्थान पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यक्रम किए जाने से असहजता बनी है.

ईसाई समाज ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें भी क्रांतिमान पार्क में अपने कार्यक्रम के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए या ऐसे आयोजनों के लिए कोई वैकल्पिक स्थान तय किया जाए.

हालात पर प्रशासन रख रहा नजर

बता दें कि सेंट थॉमस चर्च 19वीं शताब्दी में विक्टोरियन शैली में बना हुआ है और इसे INTACH द्वारा ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है. चर्च के पास स्थित क्रांतिमान पार्क को ब्रिटिश काल में कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था, जहां 1857 की क्रांति की स्मृति में एक स्तंभ भी स्थापित है. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है, ताकि शहर में सौहार्द और शांति बनी रहे.