हॉस्टल में सो रहा था, सिर और भौहों के बाल काटे... पालघर में 14 साल के बच्चे के साथ ये कैसी हरकत

महाराष्‍ट्र के पालघर में एक 14 साल के छात्र से रैगिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. छात्र के सिर और भौंहों के बाल काट दिये गए हैं.

  • महाराष्ट्र के पालघर जिले के आदिवासी विकास विभाग के आश्रम स्कूल में 8वीं के छात्र के बाल क्रूरता से काटे गए
  • छात्र के सिर पर चोट के निशान भी हैं और उसकी भौंहों के बाल भी काटे जाने की जानकारी मिली है
  • छात्र के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है
पालघर:

महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आदिवासी विकास विभाग के सरकारी आश्रम स्कूल में आठवीं कक्षा के एक 14 वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर रैगिंग की गई है. पीड़ित छात्र जब रात में हॉस्टल में सो रहा था, तभी किसी ने बड़े ही क्रूर तरीके से उसके सिर के बाल काट दिये. इतना ही नहीं, छात्र की दोनों भौंहों (eyebrows) के बाल भी काट दिए गए. इस हरकत के दौरान छात्र के सिर पर चोट भी आई है. 

गुस्‍से में माता-पिता, स्‍कूल पर उठाए सवाल

इस घटना के बाद छात्र के माता-पिता बेहद गुस्‍से में और नाराज हैं. अभिभावकों  ने सवाल उठाया है कि जब बच्चों के साथ इस तरह की रैगिंग या छेड़छाड़ हो रही थी, तब हॉस्टल वार्डन और प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? हाल में हॉस्‍टलों में छात्रों की आत्महत्या की खबरें आयीं और अब रैगिंग के इस नए मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

घर से निकलने से डर रहा बच्‍चा

पीड़ित छात्र की एक फोटो भी सामने आई है, जिसमें उसके सिन के बाल बेतरतीब तरीके से कटे हुए नजर आ रहे हैं. कई जगह चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं. घटना के बाद बच्‍चा काफी सहम गया है. ऐसी हालत में वह घर से बाहर निकलने से भी डर रहा है. स्‍कूल प्रशासन की ओर से अभी तक इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. न ही ये बताया गया है कि दोषी छात्रों के खिलाफ क्‍या कदम उठाए गए हैं. 

