गुवाहाटी में पोस्ट मेलोन के कार्यक्रम में दो विदेशी महिलाओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की आपबीती

असम के गुवाहाटी में अमेरिकी रैपर पोस्ट मेलोन के संगीत कार्यक्रम में दो विदेशी महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. पीड़िताओं में से एक ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में अपने साथ हुई घटना का खुलासा किया. गुवाहाटी पुलिस ने कहा कि पीड़िताओं ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया मंच के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है.

एम्मा नाम महिला ने बताया दर्द

एम्मा नामक महिला ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर एक वीडियो पोस्ट कर खुद को दक्षिण-पूर्व एशिया में 'बैकपैकिंग ट्रैवल व्लॉगर' बताते हुए दावा किया कि खानापारा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित संगीत कार्यक्रम में उसे और उसकी सहेली को छेड़खानी का सामना करना पड़ा. असम सरकार की 'कॉन्सर्ट टूरिज्म पॉलिसी' के तहत, मेलोन ने सोमवार को गुवाहाटी में अपना पहला भारतीय संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके कार्यक्रम के लिए 20,000 से अधिक टिकट बिके.

बैड टच का लगाया आरोप

एम्मा ने मंगलवार को जारी पोस्ट में कहा कि क्या आपको लगता है कि भारत में महिलाओं के लिए संगीत कार्यक्रम एक सुरक्षित जगह है? कल रात गुवाहाटी में पोस्ट मेलोन के संगीत कार्यक्रम में हालात बहुत जल्द विकट हो गए. भीड़ में हम दोनों (मेरे और एक अन्य महिला साथी) को हमारी मर्जी के खिलाफ अनुचित तरीके से छुआ गया.

10 मिनट बाद ही निकल गए

पोस्ट में एम्मा ने कहा कि सिर्फ 10 मिनट के बाद उन्हें भारी भीड़ में अपने लिए रास्ता बनाते हुए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थीं. एम्मा ने कहा, ''दुर्भाग्य से, जो कुछ हुआ, उसकी वजह से हम संगीत कार्यक्रम का लुत्फ नहीं उठा सके. यह भीड़ की आम धक्का-मुक्की जैसा नहीं था. उसने कहा, ''किसी भी कॉन्सर्ट में, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, महिलाओं के सामने यह चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि वे संगीत का लुत्फ उठाएं या अपने शरीर की सुरक्षा करें.

हालांकि, एम्मा ने कहा कि यह घटना पूरे गुवाहाटी का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि शहर में बिताए गए समय के दौरान उसे बहुत विनम्रता, गर्मजोशी और सच्ची आतिथ्य भावना का अनुभव हुआ. उसने कहा, 'महिलाओं को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है. न केवल संगीत समारोहों में, बल्कि हर जगह.' वहीं, गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त (पूर्व) मृणाल डेका ने कहा कि इस मामले में अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

पुलिस मामले की कर रही है जांच

उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं. हालांकि, डेका ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे और वास्तव में हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहां दोनों महिलाओं से मिले भी थे, तब उन्होंने घटना की जानकारी अधिकारियों को क्यों नहीं दी? डेका ने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोनों महिलाओं की ओर से लगाए गए आरोपों की सभी कोण से जांच कर रही है.

गुवाहाटी पुलिस के संयुक्त आयुक्त अंकुर जैन ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ित महिलाओं को संदेश भेजा है और उनसे विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, 'घटना से संबंधित 'इंस्टाग्राम रील' देखने के बाद हमने तुरंत दोनों महिलाओं को उनके 'एक्स' अकाउंट पर संदेश भेजकर घटना के बारे में अधिक जानकारी मांगी। हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. जैन ने कहा कि गुवाहाटी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा.