काम छोड़ने की मिली ऐसी 'सजा'? पति को बंधक बनाकर पीटा, फिर उसी के सामने किया महिला से गैंगरेप

Tamil Nadu News in Hindi: तमिलनाडु के श्रीवैकुंटम इलाके में असम की रहने वाली एक 24 वर्षीय प्रवासी महिला के साथ उसके पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म (Gang-Rape) किया गया. थूथुकुडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लेबर कॉन्ट्रैक्टर और दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया.

नौकरी छोड़ने की सजा या सोची-समझी साजिश?

पीड़ित महिला और उसका पति असम से तमिलनाडु काम की तलाश में आए थे. वे श्रीवैकुंटम के अरसरकुलम में एक होलो ब्लॉक यूनिट में काम करते थे. बताया जा रहा है कि कम मजदूरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण दंपत्ति ने काम छोड़ने का फैसला किया था और केरल जाने के लिए ऑटो से निकले थे. जैसे ही यह खबर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मिली, उसने दो नाबालिग लड़कों (16 और 14 वर्ष) के साथ मिलकर ऑटो को बीच रास्ते में रुकवा लिया. आरोपियों ने ऑटो ड्राइवर से झूठ बोला कि दंपत्ति ने पैसे चोरी किए हैं. इसके बाद वे उन्हें पास के जंगल में ले गए, जहां पति की बेरहमी से पिटाई की गई और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.

जंगल किनारे छोड़कर फरार हो गए थे आरोपी

घटना के बाद आरोपी दंपत्ति को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. घायल महिला को तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. थूथुकुडी के पुलिस अधीक्षक (SP) अल्बर्ट जॉन के आदेश पर पुलिस ने छापेमारी कर सोमवार सुबह तीनों आरोपियों को धर दबोचा. मुख्य आरोपी को थूथुकुडी की पेरुराणी जेल भेज दिया गया है, जबकि दोनों नाबालिगों को तिरुनेलवेली के बाल सुधार गृह (Child Welfare Home) भेजा गया है. श्रीवैकुंटम ऑल वूमेन पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:- स्कूल में यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाने पर चौथी के छात्र ने की खुदकुशी, ID कार्ड की डोरी से बनाया फंदा