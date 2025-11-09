विज्ञापन
EXCLUSIVE: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की खूंखार S1 यूनिट हुई बेनकाब, इस्लामाबाद में है हेडक्वार्टर, बम बनाने और ब्लॉस्ट में माहिर

Pakistan News: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सबसे खतरनाक यूनिट S1 हैं. इसे करीब 25 साल पहले बनाया गया था.

  • ISI की S1 यूनिट भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की मास्टरमाइंड है और इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है
  • S1 यूनिट को दो कर्नल रैंक के अफसर गाजी 1 और गाजी 2 लीड करते हैं और यह ड्रग्स के पैसों से फंड होती है
  • इस यूनिट के सदस्यों को बम, आईईडी बनाने और हथियार चलाने में विशेषज्ञता प्राप्त होती है
नई दिल्ली:

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट से लेकर पहलगाम हमले तक की पाकिस्तान ISI की आतंकी साजिश का एक टॉप सीक्रेट किया भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड किया है. पाकिस्तान से दहशतगर्दी की दुकान चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत का भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इस टॉप सीक्रेट का नाम S1 है. भारत के खिलाफ होने वाले हर आतंकी हमले की मास्टरमाइंड S1 यूनिट है. S1 यूनिट यानी subversion वन.S1 पाकिस्तानी खुफिया ISI की सबसे खूंखार यूनिट है. पाकिस्तान भारत का टारगेट नंबर वन है, इसलिए इसका नाम S1 रखा गया है.

सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सूत्रों ने एनडीटीवी को पाकिस्तान ISI की इस सीक्रेट यूनिट S1 को लेकर पूरी जानकारी दी है. इस यूनिट S1 को लीड पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रैंक के दो बडे अफसर कर रहे हैं, जिनका कोड नेम है. गाजी 1 और गाजी 2. S1 यूनिट का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है. S1 को काफी फंडिंग ड्रग्स के पैसे से होती है. S1 यूनिट के लोग और ट्रेनर हर तरह के बम IED बनाने में एक्सपर्ट है और हथियार चलाने में माहिर हैं. इस यूनिट के पास भारत के हर कोने के नक्शे होते हैं.

कैसे काम करती है ISI की S1 यूनिट

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सबसे खतरनाक यूनिट S1 हैं. इसे करीब 25 साल पहले बनाया गया था. हालांकि इसे सुरक्षा एजेंसियों ने अब डिकोड करने में सफलता हासिल की है.इस यूनिट का एक टास्क भारत में आतंकी हमले करवाना है. पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठनों के पीछे S1 यूनिट खड़ी होती है. इस यूनिट लोग पाकिस्तानी के बड़े आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद,लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में जाते हैं. लंबी दाढ़ी और पठान सूट पहनकर आतंकियों की तंजीमों में शामिल होते हैं.

इस यूनिट के एक्स्पर्ट आतंकियों को IED ,बम बनाने से लेकर ,हथियार चलाने और बम ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं.ट्रेनिंग लेने वाली को भी पता नहीं होता कि ट्रेनर आईएसआई का आदमी है. इस यूनिट के लोग हजारों आतंकियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं.उन्हें भारत पर हमले करने के लिए हर तरह से तैयार करते हैं. फिर जिहादी संगठन उन्हें भारत भेजते हैं.

