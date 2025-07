राधिका यादव हत्याकांड पर बोलीं ऋचा चड्ढा, हत्यारे पिता को कहा कायर

बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पूर्व जूनियर टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की नृशंस हत्या का बचाव करने वालों की कड़ी निंदा की है. राधिका यादव की 10 जुलाई को गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर उनके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. 25 वर्षीय एथलीट की कथित तौर पर तीखी बहस के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके पिता ने अपना अपराध कबूल कर लिया था. पुलिस के अनुसार दीपक ने अपनी बेटी पर आर्थिक रूप से निर्भर होने और सामाजिक तानों से अपमानित महसूस करने की हताशा का हवाला दिया.

13 जुलाई को अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर ऋचा चड्ढा ने अपनी बात बेबाकी से रखी. राधिका की दोस्त हिमांशिखा सिंह राजपूत के शेयर किए गए एक वीडियो पर रिएक्शन देते हुए जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राधिका को अक्सर शॉर्ट्स पहनने, लड़कों से बात करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए शर्मिंदा किया जाता था, ऋचा ने पितृसत्तात्मक मानसिकता और हत्या को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करने वालों पर निशाना साधा.

"अपने ही बच्चे को मारना कोई सम्मान की बात नहीं है. अगर कुछ लोगों ने पहले दीपक यादव के बारे में कुछ कहा था, तो अब पूरी दुनिया उसे हमेशा के लिए एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में याद रखेगी." उन्होंने लिखा. "दीपक यादव, तुमने इतिहास के पन्नों में एक हारे हुए और कायर के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है."

There is no honour in killing your own child. If a few wagging tongues said stuff to him earlier, now the whole world will remember Deepak Yadav as a loser, forever.

