विज्ञापन
विशेष लिंक

जिंदगी के इतने घंटे ट्रैफिक जाम में बर्बाद कर रहे हैं लोग, इन शहरों में है विकराल हो रही ये समस्या

Gurugram Heavy Traffic Jam: 2024 में जहां बेंगलुरु के लोगों को 19 किमी चलने में 54 मिनट लगते थे, वहीं आज एक साल बाद ये 63 मिनट से ज्यादा हो गया है.

Read Time: 3 mins
Share

ट्रैफिक से परेशान हैं लोग

कोविड के दौर में आपने न्यू नॉर्मल शब्द बार-बार सुना होगा. इसका मतलब आदत बन जाने से था, जैसे लोगों में मास्क लगाना और एक दूसरे से दूरी बनाना न्यू नॉर्मल बन गया था. हालांकि अब ट्रैफिक जाम को लेकर भी यही कहा जा सकता है, जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. ट्रैफिक में रोजाना कई घंटे बर्बाद करने के बाद भी लोग शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनका न्यू नॉर्मल है. इसीलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारत के लोग अपनी जिंदगी के कितने दिन सिर्फ ट्रैफिक में रहकर बिता रहे हैं. 

गुरुग्राम में लगा महाजाम

दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद सोमवार 1 सितंबर को यही नजारा दिखा, जब देखते ही देखते हजारों गाड़ियां जाम का हिस्सा बनने लगीं. हालात ये थे कि लोगों को पांच किमी की दूरी तय करने में चार से पांच घंटे लग गए. इसके जो वीडियो वायरल हुए, वो काफी परेशान करने वाले थे, क्योंकि जो लोग घर पर बैठकर ये वीडियो देख रहे थे उनकी भी ये नजारा देख सांसें फूलने लगीं. 

Latest and Breaking News on NDTV

ट्रैफिक में बीत जाते हैं जिंदगी के इतने दिन 

हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक नौकरी करने वाला औसत कर्मचारी अपने दिन का 8.6 फीसदी हिस्सा सिर्फ आने और जाने में बर्बाद कर देता है. यानी वो इस दौरान सड़कों पर बस, मेट्रो, कार या फिर बाइक से यात्रा कर रहा होता है. अब अगर इसे घंटे में तब्दील करें तो काम से बाहर निकलने वाला हर शख्स एक साल में 754 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में फंसा होता है, यानी एक साल में 68 दिन के बराबर का वक्त आप ट्रैफिक में बर्बाद कर देते हैं.

टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि सबसे खराब ट्रैफिक और सबसे ज्यादा गाड़ियों की भीड़भाड़ के मामले में पहले नंबर पर बेंगलुरु और दूसरे नंबर पर पुणे है. एशियन डेवलपमेंट ‎बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, शहरों में हर 6 साल में‎ गाड़ियों की संख्या दोगुनी हो ‎रही है. जिसका सबसे बड़ा कारण शहरों में बढ़ती आबादी है.
Latest and Breaking News on NDTV

तेजी से बढ़ रही है समस्या

रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसे शहरों में ये वक्त और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. 2024 में जहां बेंगलुरु के लोगों को 19 किमी चलने में 54 मिनट लगते थे, वहीं आज एक साल बाद ये 63 मिनट से ज्यादा हो गया है. वहीं एनसीआर की अगर बात करें तो यहां 26 किमी की दूरी तय करने में करीब 65 मिनट से ज्यादा का वक्त लग रहा है. खास बात ये है कि सोमवार वो दिन है, जब लोग ट्रैफिक की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram Heavy Traffic Jam, Traffic Jam Data, People Waste Time In Trafffic, Traffic In India, Traffic In Gurugram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com