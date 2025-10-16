भारतीय ने पोलैंड की सड़क का ट्रैफिक दिखाकर भारत से की तुलना,कहा-हमारे यहां तो इतने में ही पो-पो बजाने लगते हैं

Indian Shows Poland Traffic Compares With India: सोचिए, अगर आप किसी ट्रैफिक भरी सड़क पर चल रहे हों और एक भी हॉर्न की आवाज न सुनाई दे…तो कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ पोलैंड में मौजूद एक भारतीय के साथ, जिसने वहां की साइलेंट सड़कों का वीडियो बनाकर इंडियंस से सवाल पूछा- हम इतनी जल्दी हॉर्न क्यों बजाते हैं? वीडियो में वह शख्स दिखाता है कि कैसे पोलैंड में लोग ट्रैफिक के बीच भी बिना हॉर्न बजाए शांति से ड्राइव करते हैं.

'यहां हॉर्न बजाना आक्रामक माना जाता है' (Indian in Poland viral video)

वीडियो में भारतीय युवक कहते हैं, अगर इंडिया में इतना ट्रैफिक होता, तो लोग 'पो-पो' करना शुरू कर देते. वह कैमरे में बोलते हुए सड़क के दोनों तरफ का नजारा दिखाता है और कहता है कि, यहां लोग तभी हॉर्न बजाते हैं जब किसी ने गलत कट लिया हो. बस ऐसे ही परेशान करने के लिए नहीं. वह आगे कहता है, हम अपने देश में बाहर की अच्छी चीजें क्यों नहीं सीख पाते? जैसे यहां की ये ट्रैफिक शांति.

इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल (honking India vs Poland)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @brownboycode नाम के यूजर ने पोस्ट किया है, जिसके अब तक 65 हजार से ज्यादा व्यूज और 4.5 हजार लाइक्स आ चुके हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, जो खुद रोज हॉर्न बजाते हैं, वही इसे सही ठहराने के बहाने ढूंढते हैं. कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने उनकी बात से सहमति जताई है. एक यूजर ने लिखा, भाई सही कहा, हमारे यहां सिविक सेंस की बहुत कमी है. दूसरे ने लिखा, वो लोग समझते हैं कि हॉर्न सिर्फ ज़रूरत पर बजता है, दिखावे के लिए नहीं.

भारत की सड़कों पर कब बजेगा सुकून? (no honking in Poland)

भारत जैसे देशों में हॉर्न बजाना अब आदत बन चुका है. ट्रैफिक हो या न हो, 'पो-पो' की आवाज हर जगह गूंजती रहती है. शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी साइलेंस को सभ्यता की निशानी समझें, न कि कमजोरी की.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा