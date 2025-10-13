शॉपिंग करने मॉल गए हैं तो चालान भी भरलें, गुरुग्राम पुलिस ने लगाई देश की पहली चालान भरने की कियोस्क मशीन

अगर आपके वाहन का चालान कटा है और आपके पास उस चालान का भुगतान करने का समय नहीं है तो आपके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक खास सुविधा की है. आप मॉल में घूमने जा रहे हो तो यहां घूमने के दौरान ही अपने वाहन के चालान भर सकते हो. इसके लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को एक कियोस्क का शुभारंभ किया है. ट्रैफिक पुलिस की मानें तो यह देश का पहला कियोस्क है जिसके माध्यम से लोग मॉल में शॉपिंग के दौरान भी अपने चालान का भुगतान बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं. इस कियोस्क को एंबिंयस मॉल में लगाया गया है. पुलिस की मानें तो जहां भी लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या रहती है वहां यह कियोस्क लगाए जाएंगे. इससे लोगों की परेशानी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उन्हें चालान भुगतने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे.

डीसीपी राजेश मोहन की मानें तो इस कियोस्क का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो पूरा दिन अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हैं और उनका चालान पेंडिंग हो जाता है. चालान कटने के पहले 90 दिन के भीतर ही इस मशीन के माध्यम से चालान का भुगतान किया जाएगा. इस कियोस्क को लान्च करने के दौरान उन ट्रैफिक हीरो को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया और उनका कोई भी चालान नहीं कटा है. इन लोगों को पुलिस ने सर्टिफिकेट और गिफ्ट देकर सम्मानित किया.

पुलिस की मानें तो इस कियोस्क को लगाने के अब 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के जवान और कियोस्क को बनाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि यहां मॉल में ही लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे. यहां पहले 45 चालान भुगतने वालों को एजेंसी की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस पहल से लोगों को अपने लंबित चालान को भुगतने का अवसर मिलेगा और जल्द ही यह कियोस्क शहर के दूसरे हिस्सों में भी लगाई जाएंगी.