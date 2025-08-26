आसमां से दिख रहे ये डॉट्स क्या हैं, असलियत जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाएगा

नन्हें-नन्हें डॉट्स वाली ये तस्वीर किसकी है? आप सोच रहे होंगे, शायद ये किसी सेमीकंडक्टर चिप की तस्वीर होगी. लेकिन ऐसा नहीं है, इस तस्वीर की पूरी कहानी जानकर आपको अपने देश पर गर्व होगा, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा. ये तस्वीर Make in India, Make for the World अभियान में नए नगीने की तरह है. ये मारुति सुजुकी कंपनी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट की तस्वीर है. गूगल अर्थ से ली गई इस तस्वीर में दिख रहे डॉट्स दरअसल कंपनी के स्टॉकयार्ड में खड़ी कारें हैं. आइए इस कंपनी और इस प्लांट की अनोखी कहानी आपको बताते हैं.

सबसे पहले देखिए, हेलीकॉप्टर से देखने पर मारुति सुजुकी का हंसलपुर प्लांट कैसा दिखता है. इसका स्टॉकयार्ड इतना बड़ा है कि जहां तक नजर जाती है, कारें ही कारें नजर आती हैं.

100 देशों में निर्यात होगी ई-विटारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट से आत्मनिर्भर भारत मुहिम में एक नया आयाम जोड़ा. अहमदाबाद जिले में स्थित हंसलपुर गांधीनगर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है. इस प्लांट में बनी बैटरी से चलने वाली ई-विटारा कार को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई. पीएम मोदी ने कहा कि आज ‘मेक इन इंडिया' पहल के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि देश में बने ई-वाहनों का निर्यात 100 देशों में किया जाएगा. दुनिया अब भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन चलाएगी. पीएम मोदी ने लिथियम आयन बैटरी सेल्स के उत्पादन प्लांट का भी उद्घाटन किया.

40 लाख कारें हर साल बनाएगी मारुति सुजुकी

जापानी कार कंपनी सुजुकी मोटर्स के प्रतिनिधि डायरेक्टर व प्रेसिडेंट तोशीहीरो सुजुकी ने बताया कि कंपनी अगले 5-6 वर्षों में भारत में 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी. मारुति सुजुकी के इंडिया चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि इस निवेश के जरिए कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता को 40 लाख यूनिट तक पहुंचाया जाएगा. मारुति सुजुकी इंडिया का लंबे समय से हिस्सा रहा सुजुकी ग्रुप पहले ही एक लाख करोड़ रुपये भारत में निवेश कर चुका है. इस निवेश से 11 लाख सीधी नौकरियां पैदा हुई हैं.

मारुति सुजुकी की कहानी

1909 - जापान में सुजुकी कंपनी की स्थापना मिचियो सुजुकी ने की.

1981 - भारत सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की.

1982 - सुज़ुकी मोटर्स ने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर में मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड बनाई.

2010-12 - भारत के कार बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 50% से अधिक थी.

मई 2025 - मारुति सुजुकी की घरेलू कार बाजार में करीब 40% हिस्सेदारी थी.

मारुति सुजुकी क्यों है इतनी खास?