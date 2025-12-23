2026 में Maruti Suzuki मचाएगी धमाल! 4 नई कारें होंगी लॉन्च, Brezza का आएगा नया अवतार

Maruti Suzuki साल 2026 में भारत की सड़कों पर नई 4 कमाल की गाड़ियां उतारने वाली है. साल 2025 में सिर्फ एक नई कार Victoris लॉन्च करने के बाद, कंपनी अब 2026 में चार नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है. इस प्लान में दो इलेक्ट्रिक कार यानी EV, एक फ्लेक्स फ्यूल मॉडल और पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Brezza का फेसलिफ्ट वर्जन शामिल होगा. साल 2026 में Maruti Suzuki न सिर्फ नए सेगमेंट में एंट्री करेगी, बल्कि अपने मौजूदा पॉपुलर मॉडल्स को भी अपडेट करेगी. कंपनी के प्लान में e-Vitara इलेक्ट्रिक SUV, Fronx का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन, एक नई ऑल-इलेक्ट्रिक MPV और Brezza का फेसलिफ्ट शामिल है.

Maruti Suzuki e Vitara में खास

Maruti Suzuki e Vitara को जनवरी 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह इलेक्ट्रिक मिड-साइज SUV दो बैटरी ऑप्शन के साथ आ सकती है, जिनमें 49kWh और 61kWh बैटरी पैक शामिल होंगी. दोनों ही वेरिएंट फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएंगे. खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक SUV को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है.

Maruti Suzuki की इलेक्ट्रिक SUV

e-Vitara का मुकाबला भारत में पहले से मौजूद और आने वाली कई इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. इसमें Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, VinFast VF6 और Tata Curvv EV जैसे मॉडल शामिल हैं.

Fronx Flex Fuel में खास

Maruti Suzuki 2026 में अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल इंजन लॉन्च करने की योजना बना रही है. यह इंजन सबसे पहले Fronx कॉम्पैक्ट SUV में देखने को मिलेगा. फ्लेक्स फ्यूल पावरट्रेन E85 तक के एथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड को सपोर्ट करेगा, जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है.

ऑल-इलेक्ट्रिक MPV और Brezza Facelift

Maruti Suzuki की दूसरी इलेक्ट्रिक कार 2026 में एक ऑल-इलेक्ट्रिक MPV होगी, जिसका कोडनेम YMC है. इसे साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है. यह MPV e Vitara वाले ही प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन इसका बॉडी स्टाइल पूरी तरह MPV होगा. वहीं, Maruti Suzuki Brezza फेसलिफ्ट को मिड-2026 में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 103hp की पावर जनरेट करता है.