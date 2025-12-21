Maruti Suzuki Sunroof Cars: मारुति की टॉप 5 कारें, जिनमें मिलता है शानदार सनरूफ

Maruti Suzuki Cars Sunroof: एक समय था जब सनरूफ (Sunroof) सिर्फ लग्जरी और विदेशी कारों में ही मिलता था. लेकिन समय बदल चुका है. अब भारतीयों के लिए सनरूफ सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि स्टाइल और स्टेटस का सिंबल बन गया है. ग्राहकों की इसी डिमांड को देखते हुए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भी अपनी कारों को सनरूफ से लैस कर दिया है. अगर आप भी मारुति की भरोसेमंद सर्विस के साथ सनरूफ वाली सवारी का मजा लेना चाहते हैं, तो ये 5 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं.

नई मारुति डिजायर

नई डिजायर ने अपनी सेगमेंट में हलचल मचा दी है. यह अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जो सनरूफ के साथ आती है. कंपनी ने इसके टॉप-स्पेक ZXI Plus वेरिएंट में सिंगल-पेन सनरूफ दिया गया है.

मारुति ब्रेजा

मारुति की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा में भी सनरूफ का मजा मिलता है. इसके ZXI और ZXI Plus वेरिएंट्स में सनरूफ मौजूद है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शहर की सड़कों पर स्वैग के साथ चलना चाहते हैं.

मारुति ग्रैंड विटारा

अगर आपको बड़ा और खुला-खुला अहसास पसंद है तो ग्रैंड विटारा आपकी पहली पसंद हो सकती है. इसमें शानदार पैनोरमिक सनरूफ (Panoramic Sunroof) है. खास बात यह है कि इसका रियर-पेन भी खुलता है, जो केबिन को और भी हवादार बनाता है. यह फीचर Zeta(O) और Alpha वेरिएंट्स में उपलब्ध है.

मारुति विक्टोरिस

ग्रैंड विटारा के ही प्रीमियम वर्जन के तौर पर पहचानी जाने वाली विक्टोरिस में भी वही बड़ा पैनोरमिक सनरूफ है. अगर आप ग्रैंड विटारा से कुछ ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम लुक चाहते हैं तो विक्टोरिस के ZXI (O) और ZXI Plus (O) वेरिएंट्स देख सकते हैं.

चाहे आप कॉम्पैक्ट सेडान ढूंढ रहे हों या बड़ी फैमिली एसयूवी मारुति के पास अब हर बजट और पसंद के लिए सनरूफ वाली कार मौजूद है. तो देर किस बात की? अपनी पसंद की कार चुनें और खुले आसमान के नीचे सफर का मजा उठाएं.

मारुति इनविक्टो

मारुति सुजुकी की सबसे महंगी और प्रीमियम MPV इनविक्टो में भी लग्जरी का पूरा ध्यान रखा गया है. इसके टॉप वेरिएंट Alpha Plus में पैनोरमिक सनरूफ के साथ-साथ शानदार एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, जो रात के सफर को शानदार बना देती है.