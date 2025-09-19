जीएसटी कटौती और मारुति के फैसले से बढ़ी कारों की बिक्री, डीलर्स के पास भारी बुकिंग

जीएसटी रेट में कटौती और मारुति सुजुकी द्वारा अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स की कीमतें घटाने के फैसले से इस त्योहारी सीजन में कारों की बिक्री में भारी उछाल आने की उम्मीद है. देश भर के कार डीलरों के पास बुकिंग लगातार बढ़ रही है.

दिल्ली में साहनी मोटर्स लिमिटेड के सीईओ राहुल साहनी ने एनडीटीवी को बताया, "जीएसटी रेट में कटौती और मारुति के दाम घटाने के फैसले से हमारी कारों की बुकिंग पिछले साल के मुकाबले 30% से 35% तक बढ़ गई है. कुछ खास मॉडल्स की बुकिंग तो 45% से 47% तक बढ़ गई है."

कीमतें कोरोना से पहले के स्तर पर

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने 22 सितंबर से अपने अलग-अलग मॉडल्स की कीमत में ₹59,131 से लेकर ₹1,29,000 तक की कटौती की घोषणा की है, जिससे कार बाजार में हलचल तेज हो गई है. इसका फायदा उन ग्राहकों को भी मिलेगा जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही बुकिंग कराई है, क्योंकि डिलीवरी के समय की कीमत ही मान्य होगी. इस फैसले के बाद मारुति की कीमतें अब कोरोना संकट से पहले, यानी 2019 के स्तर पर आ गई हैं.

उपभोक्ताओं को मिल रहा है फायदा

दक्षिणी दिल्ली के एक शोरूम में नई कार बुक कराने आए संजय मुखर्जी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "जीएसटी रेट में कटौती उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान है. इसी का फायदा उठाने के लिए मैंने कार खरीदने का फैसला किया है." उन्होंने आगे कहा, "अब कारें ज्यादा किफायती हो गई हैं. कीमतों में कमी से लोग अपनी पसंद की कार को भी अपग्रेड कर पाएंगे."

विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों में कटौती का लंबे समय में भी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इससे देश में कारों का पूरा बाजार बदल जाएगा.