विज्ञापन
विशेष लिंक

जीएसटी कटौती और मारुति के फैसले से बढ़ी कारों की बिक्री, डीलर्स के पास भारी बुकिंग

दिल्ली में साहनी मोटर्स लिमिटेड के सीईओ राहुल साहनी ने एनडीटीवी को बताया, "जीएसटी रेट में कटौती और मारुति के दाम घटाने के फैसले से हमारी कारों की बुकिंग पिछले साल के मुकाबले 30% से 35% तक बढ़ गई है. कुछ खास मॉडल्स की बुकिंग तो 45% से 47% तक बढ़ गई है."

Read Time: 2 mins
Share
जीएसटी कटौती और मारुति के फैसले से बढ़ी कारों की बिक्री, डीलर्स के पास भारी बुकिंग
  • GST में कटौती और मारुति सुजुकी की कीमतों में कमी से कार बिक्री में वृद्धि होने की संभावना है.
  • मारुति सुजुकी ने 22 सितंबर से अपने विभिन्न मॉडल्स की कीमतों में ₹59,131 से ₹1,29,000 तक कटौती की घोषणा की है.
  • मारुति की नई कीमतें कोरोना संकट से पहले के 2019 के स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे बाजार में सकारात्मक हलचल आई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

जीएसटी रेट में कटौती और मारुति सुजुकी द्वारा अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स की कीमतें घटाने के फैसले से इस त्योहारी सीजन में कारों की बिक्री में भारी उछाल आने की उम्मीद है. देश भर के कार डीलरों के पास बुकिंग लगातार बढ़ रही है.

दिल्ली में साहनी मोटर्स लिमिटेड के सीईओ राहुल साहनी ने एनडीटीवी को बताया, "जीएसटी रेट में कटौती और मारुति के दाम घटाने के फैसले से हमारी कारों की बुकिंग पिछले साल के मुकाबले 30% से 35% तक बढ़ गई है. कुछ खास मॉडल्स की बुकिंग तो 45% से 47% तक बढ़ गई है."

कीमतें कोरोना से पहले के स्तर पर
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने 22 सितंबर से अपने अलग-अलग मॉडल्स की कीमत में ₹59,131 से लेकर ₹1,29,000 तक की कटौती की घोषणा की है, जिससे कार बाजार में हलचल तेज हो गई है. इसका फायदा उन ग्राहकों को भी मिलेगा जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही बुकिंग कराई है, क्योंकि डिलीवरी के समय की कीमत ही मान्य होगी. इस फैसले के बाद मारुति की कीमतें अब कोरोना संकट से पहले, यानी 2019 के स्तर पर आ गई हैं.

उपभोक्ताओं को मिल रहा है फायदा
दक्षिणी दिल्ली के एक शोरूम में नई कार बुक कराने आए संजय मुखर्जी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "जीएसटी रेट में कटौती उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान है. इसी का फायदा उठाने के लिए मैंने कार खरीदने का फैसला किया है." उन्होंने आगे कहा, "अब कारें ज्यादा किफायती हो गई हैं. कीमतों में कमी से लोग अपनी पसंद की कार को भी अपग्रेड कर पाएंगे."

विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों में कटौती का लंबे समय में भी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इससे देश में कारों का पूरा बाजार बदल जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GST Reduction, Maruti Suzuki Car Rate, Maruti Suzuki Car, Maruti Suzuki Car Price
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com