टाटा नेक्सॉन ने मारुति के 'गढ़' में सेंध लगाई, ये हैं अक्टूबर की टॉप 10 कारें

भले ही मारुति टॉप का ताज हार गई हो, लेकिन उसने अपनी पुरानी पकड़ नहीं छोड़ी है. टॉप 10 की लिस्ट में 6 मॉडल मारुति के ही हैं.

त्योहारी सीजन (अक्टूबर 2025) में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली. कस्टमर्स ने जमकर कारें खरीदीं, लेकिन इस महीने की सेल्स रिपोर्ट ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है. सालों से टॉप पर रहने वाली मारुति सुजुकी को इस बार एक देसी धुरंधर ने पछाड़ दिया है.

टाटा नेक्सॉन ने मारा पंजा

इस महीने टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) ने 22,083 यूनिट्स बेचकर सीधा टॉप स्पॉट पर कब्ज़ा जमा लिया है. यह पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 50% की शानदार उछाल है. नेक्सॉन ने यह साबित कर दिया कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अब वही 'किंग' है!

अकेली सेडान का जलवा

टॉप 10 की लिस्ट में अब एसयूवी और हैचबैक का ही राज चलता है, लेकिन इस बार मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने सबको चौंका दिया. यह इकलौती सेडान थी जो 20,791 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही! डिजायर की बिक्री में 64% की बंपर ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ दर्ज हुई.

मारुति का 'राज'

भले ही मारुति टॉप का ताज हार गई हो, लेकिन उसने अपनी पुरानी पकड़ नहीं छोड़ी है. टॉप 10 की लिस्ट में 6 मॉडल मारुति के ही हैं.

रैंक कार का नामबिक्री (यूनिट्स) हाइलाइट
1टाटा नेक्सॉन22,083 एसयूवी सेगमेंट की लीडर.
2मारुति डिजायर20,791 टॉप 10 में इकलौती सेडान.
3मारुति अर्टिगा 20,087एमपीवी में शानदार प्रदर्शन
4मारुति वैगन आर18,970 36% की ग्रोथ के साथ बनी रही 'टॉल बॉय'.
5 हुंडई क्रेटा18,381मिड-साइज एसयूवी की बादशाहत बरकरार.
6महिंद्रा स्कॉर्पियो 17,880महिंद्रा का भरोसा
7मारुति फ्रोंक्स 17,003 मारुति का भरोसा कायम
8मारुति बलेनो16,873भरोसा बरकरार
9टाटा पंच16,810टाटा का जलवा
10मारुति स्विफ्ट 15,542  एक समय की चैंपियन 10वें नंबर पर फिसली.

SUV का बढ़ता क्रेज

यह डेटा साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहक अब हैचबैक से ज़्यादा एसयूवी (SUV) पसंद कर रहे हैं. टॉप 10 में कुल 5 एसयूवी हैं (नेक्सॉन, क्रेटा, स्कॉर्पियो, फ्रोंक्स, पंच).

