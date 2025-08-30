9 साल में 9 महीने ही ससुराल में रह पाई... अब निक्की की भाभी ने लगाए दहेज के लिए मारपीट के आरोप

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस बीच रोहित की पत्नी और निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है. निक्की की भाभी ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है.

निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी ने आरोप लगाते हुए कहा, "2016 में रूपवास गांव में निक्की के भाई रोहित से मेरी शादी हुई थी. शादी के डेढ़ महीने बाद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट की जाने लगी. मुझे पीटते थे, दहेज की मांग करते थे. मेरे पापा द्वारा दी गई गाड़ी को लेकर कहते थे कि ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं."

मीनाक्षी ने दावा किया कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ससुराल में सिर्फ 9 महीने ही रह पाई. जब मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए लेकर जाती थी, तभी वो मुझे वहां रखते थे. मारपीट के दौरान खुद को बचाने के लिए मैं गांव की ओर भागी थी.

मीनाक्षी ने स्थानीय विधायक से अपील करते हुए कहा कि मैं भी पल्ला गांव की बेटी हूं. मैं उनके क्षेत्र की ही बेटी हूं. जैसे निक्की को न्याय दिलवाना चाह रहे हैं, वैसे मुझे भी न्याय दिलवा दें. 9 साल हो चुके हैं, मुझे उन्होंने छोड़ रखा है. पंचायत में जो फैसला हुआ था, वो डिसमिस हो गया.

एक तरफ निक्की हत्याकांड की असली वजह पर उठते सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं, वहीं निक्की की भाभी के आरोपों ने लोगों को चौंका दिया है. निक्की हत्याकांड में उनकी पति विपिन भाटी, सास दया भाटी, ससुर सत्यवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी की गिरफ्तारी हो चुकी है. कोर्ट ने 25 अगस्त को चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

