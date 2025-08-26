ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. 21 अगस्त को हुई इस घटना में शुरू में मामला दहेज़ हत्या का लगा, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, कई और कहानी सामने आ रही है.

निक्की के भाई ने पुलिस को बताया कि निक्की के पति विपिन भाटी का लंबे समय से किसी और महिला से अफेयर चल रहा था. उनका आरोप है कि विपिन और उसके परिवार वालों ने मिलकर निक्की को जिंदा जलाया. पुलिस ने विपिन, उसकी मां दया भाटी, पिता सतवीर भाटी और भाई रोहित को गिरफ्तार कर लिया है. इन पर हत्या और दहेज़ उत्पीड़न की धाराएं लगाई गई हैं.

लेकिन इस बीच गांव के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ CCTV और वीडियो शेयर किए, जिनमें विपिन अपने बेटे के साथ बाहर कार की सफाई करता दिख रहा है. उनका दावा है कि घटना के वक्त वह बाहर था और उसे फंसाया जा रहा है. इन वीडियो ने मामले को और उलझा दिया है.

वहीं, निक्की के पिता का कहना है कि निक्की एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी. उनका सवाल है कि “क्या रील बनाना और पार्लर चलाना कोई गुनाह था?” उनका आरोप है कि ससुराल वाले उसकी तरक्की और सोशल मीडिया एक्टिविटी से खुश नहीं थे. अब पुलिस इन तमाम बयानों, CCTV फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो की जांच कर रही है. इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और पूरा मामला सस्पेंस से भर गया है.

