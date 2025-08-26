विज्ञापन
1 hour ago
नई दिल्ली:

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. 21 अगस्त को हुई इस घटना में शुरू में मामला दहेज़ हत्या का लगा, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, कई और कहानी सामने आ रही है.  

निक्की के भाई ने पुलिस को बताया कि निक्की के पति विपिन भाटी का लंबे समय से किसी और महिला से अफेयर चल रहा था. उनका आरोप है कि विपिन और उसके परिवार वालों ने मिलकर निक्की को जिंदा जलाया. पुलिस ने विपिन, उसकी मां दया भाटी, पिता सतवीर भाटी और भाई रोहित को गिरफ्तार कर लिया है. इन पर हत्या और दहेज़ उत्पीड़न की धाराएं लगाई गई हैं.

लेकिन इस बीच गांव के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ CCTV और वीडियो शेयर किए, जिनमें विपिन अपने बेटे के साथ बाहर कार की सफाई करता दिख रहा है. उनका दावा है कि घटना के वक्त वह बाहर था और उसे फंसाया जा रहा है. इन वीडियो ने मामले को और उलझा दिया है.

वहीं, निक्की के पिता का कहना है कि निक्की एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी. उनका सवाल है कि “क्या रील बनाना और पार्लर चलाना कोई गुनाह था?” उनका आरोप है कि ससुराल वाले उसकी तरक्की और सोशल मीडिया एक्टिविटी से खुश नहीं थे. अब पुलिस इन तमाम बयानों, CCTV फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो की जांच कर रही है. इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और पूरा मामला सस्पेंस से भर गया है.

Aug 26, 2025 07:31 (IST)
14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

कोर्ट ने निक्की की सास, ससुर और जेठ को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. निक्की हत्याकांड मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले आरोपी पति विपिन भाटी को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. 

Aug 26, 2025 07:08 (IST)
पड़ोसियों का दावा बहनों की रील ने भाटी परिवार में दरार पैदा की

 ग्रेटर नोएडा में कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों द्वारा जिंदा जलाई गई निक्की भाटी की नृशंस हत्या के मामले की पुलिस जांच जारी है. हालांकि, पड़ोसियों ने दावा किया कि निक्की और उसकी बहन कंचन की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी भाटी परिवार में विवाद था. 

सिरसा गांव के निवासियों ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार में विवाहित दोनों बहनें अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं और इंस्टाग्राम पर सक्रिय थीं. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि दोनों बहनें ‘मेकओवर’ से जुड़ी रील पोस्ट करती थीं, जिस पर उनके पति विपिन और रोहित भाटी आपत्ति जताते थे. 

Aug 26, 2025 07:07 (IST)
त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें : एनसीडब्ल्यू

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की भाटी की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या किए जाने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने घोषणा की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)से संपर्क किया है और मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी, साथ ही संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष, समयबद्ध जांच का अनुरोध किया है. उन्होंने पीड़िता के परिजनों और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है.  आयोग ने डीजीपी से तीन दिनों के भीतर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा. 

