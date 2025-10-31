बेंगलुरु में अब गंदगी फैलाने वालो की खैर नहीं, 'रिटर्न गिफ्ट' में घर बैठे मिलेगा कूड़ा-कचरा

ग्रेटर बेंगलुरु में सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों की अब खैर नहीं. जो लोग सड़कों को अपने घर का कूड़ा फेंकते हैं, अब थोड़े सावधान हो जाएं. ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने एक खास पहल शुरू की है. जिसके तहत जो लोग सड़क पर कचरा फेंकते हुए नजर आएंगे, GBA उस कचरे को वापस उनके घर में फेंक देगी. GBA के "गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल" के जरिए शहर को गंदा करने वाले लोगों को सबक सिखाया जा रहा है.

गंदगी फैलाने वालो को 'रिटर्न गिफ्ट'

बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (बीएसडब्लूएमएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करिगौड़ा ( Karigowda) से एनडीटीवी ने इस पहल को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि "बेंगलुरु में हमारे पास लगभग 5,000 गाड़ियां हैं जो सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करने के लिए घरों में जाती हैं. इसके बावजूद, कई लोग सड़कों पर कचरा फेंकते हैं." करिगौड़ा के अनुसार, उन्होंने निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए हैं और बीएसडब्ल्यूएमएल को सड़कों पर कचरा फेंकने वाले लोगों के कई वीडियो मिले हैं.

उन्होंने कहा, "सड़कों पर कचरा न फेंकने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, यह पहल एक तरह का रिटर्न गिफ्ट है." कड़ीगौड़ा ने कहा कि कचरा वापस डालने के अलावा, 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं सोशल मीडिया पर इस पहल को लेकर कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं. इन रिएक्शन के बारे में जब करिगौड़ा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यह कोई अजीबोगरीब गतिविधि नहीं है. हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को कचरा अलग-अलग करने के बारे में शिक्षित कर रहे हैं. हम सोशल मीडिया पर जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों से सड़क पर कचरा न फेंकने का अनुरोध भी कर रहे हैं."

सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर

बेंगलुरु को "गार्डन सिटी" बताते हुए, करिगौड़ा ने लोगों से कचरा न फेंकने और शहर की स्वच्छता बनाए रखने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है. अधिकारी जब भी ऐसी कोई हरकत देखते हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं. कुछ क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वालों की कमी होने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़े कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं, जहां कचरा डाला जा सकता है.