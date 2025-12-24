सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने क्यों दी हिदायत ? पढ़े लें क्या है पूरा माजरा

लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन असामान्य एडवाइजरी जारी की है . सचिवालय के एडवाइजरी के मुताबिक़ सांसदों से कहा गया है कि वो संसद भवन परिसर में ऐसे डिवाइस नहीं लाएं जिससे संसद की सुरक्षा किसी भी तरह से खतरे में पड़ती हो . एडवाइजरी के मुताबिक़ ऐसे डिवाइसों में स्मार्ट चश्मा , पेन कैमरा और स्मार्ट घड़ी जैसे उपकरण शामिल हैं . सांसदों से कहा गया है कि ऐसे उपकरणों से न केवल संसद परिसर की सुरक्षा ख़तरे में पड़ सकती है बल्कि सांसदों की निजता और उनके विशेषाधिकार पर भी हमला हो सकता है .

एडवाइजरी में कहा गया है कि आजकल बाज़ार में स्मार्ट चश्मा , पेन कैमरा और स्मार्ट घड़ी जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें संसद परिसर में लाने से संसद की सुरक्षा से समझौता हो सकता है . लिहाज़ा इन्हें परिसर में लाने से सांसदों को परहेज़ करना चाहिए अभी ये साफ़ नहीं है कि सांसदों के लिए जारी की गई एडवाइजरी एहतियातन दी गई है या लोकसभा सचिवालय ने किसी विशेष सांसद के खिलाफ़ मिली शिकायत के आधार पर ये फ़ैसला लिया है .

सूत्रों के मुताबिक़ कुछ दिनों पहले एक राज्यसभा सांसद के स्मार्ट चश्मा पहनकर संसद भवन परिसर में आने की सूचना मिली थी . उस स्मार्ट चश्मे में कैमरा लगा रहता है . हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ऐसे किसी मामले की शिकायत मिलने पर लोकसभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है या ऐहतियातन एडवाइजरी जारी की गई है .

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जब लोकसभा के सांसद हुआ करते थे तो उनपर संसद भवन की वीडियोग्राफी करने का आरोप लगा था जिसे विशेषाधिकार का हनन करार दिया गया था . 2016 में हुई इस घटना के बाद तब की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक जांच कमिटी का गठन कर पूरी घटना की जांच करवाई . जांच में मान को दोषी करार देते हुए शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों के लिए संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी . बाद में भगवंत मान ने पूरी घटना के लिए लिखित माफ़ी भी मांगी थी .

