गोरखपुर में पेट्रोल लेने के लिए सेल्स गर्ल से मारपीट करने लगी युवती, वीडियो हुआ वायरल

यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री के शहर में एक युवती ने 'नो हेलमेट नो पेट्रोल' अभियान की धज्जियां उड़ा कर रख दी है. पेट्रोल भराने आई युवती और उसके साथ आया शख्‍स बगैर हेलमेट पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे. जब सेल्‍स गर्ल ने बगैर हेलमेट पेट्रोल देने से मना तो ये युवती आग-बगूला हो गई. इसके बाद गरमा-गरम बहस के बाद युवती सेल्स गर्ल से मारपीट करने लगी. वीडियो में साफ दिख रहा किस तरह युवती ने हाथापाई की. फिर, चप्पल चलाई, बचाव में सेल्स गर्ल्स ने कुर्सी चलाई. फिर दोनों भिड़ गईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पहले देखिए वायरल वीडियो

गोरखपुर के रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के आजाद चौक स्थित जेके पेट्रोल पंप पर ये घटना शुक्रवार 5 सितंबर दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हुई. युवती शख्स के साथ स्कूटी के पास जाकर खड़ी हो गई. शख्स स्कूटी पर बैठा रहा. इसी बीच गरमा-गरम बहस के बीच सफेद शर्ट पहनी युवती सेल्‍स गर्ल पर टूट पड़ी.इस दौरान तमाशा देखने वालों की वहां भारी भीड़ लग गई. भीड़ से कुछ लोग आगे आकर दोनों को पकड़कर किनारे किया.

पुलिस ढूंढ रही लड़की को

पेट्रोल पंप पर काम करने वाली भरवलिया की रहने वाली नीशू राजभर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी की मदद से मारपीट करने वाली लड़की की तलाश की जा रही है. पेट्रोल पंप के मालिक मेराज अहमद ने बताया कि भीड़ के बीच स्कूटी से बगैर हेलमेट लगाए एक लड़की सफेद टी शर्ट में आई. सेल्‍स गर्ल ने बगैर पेट्रोल हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया. इसके बाद युवती ने किसी से हेलमेट मांगा और पेट्रोल देने को कहने लगी. जब सेल्‍स गर्ल ने लाइन में आने के लिए कहा तो उसने प्‍लास्टिक कुर्सी से वार कर दिया. इसके बाद हाथापाई करते हुए सेल्‍स गर्ल को पटककर उसके साथ मारपीट करती रही. उसे काफी चोट भी आई है. इसके बाद युवती वहां से चली गई.

