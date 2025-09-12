विज्ञापन
उत्तर प्रदेश: महिला ने बाइक से पीछाकर शख्स की कर दी धुनाई, कॉलर पकड़कर जड़े थप्पड़ 

महिला का आरोप है कि वह उसके साथ अश्लील हरकत करता है और उसे आते-जाते लिफ्ट देने के लिए बोलता है. वो महिला को भद्दे कमेंट करता है. महिला ने विरोध किया तो वह युवक के साथ बाइक से भागने लगा.

  • गोरखपुर के इस्लामपुर की महिला ने बाइक पर चल रहे प्रधान प्रत्याशी का कॉलर पकड़कर उसकी धुनाई की
  • महिला ने आरोप लगाया कि प्रधान प्रत्याशी उसके साथ अश्लील हरकतें करता था और भद्दे कमेंट करता था
  • महिला ने तेज रफ्तार से बाइक पर उस व्यक्ति का पीछा किया और लगभग डेढ़ किलोमीटर बाद उसे पकड़ लिया
गोरखपुर:

गोरखपुर के गुलरिहा थानाक्षेत्र के इस्लामपुर की रहने वाली महिला अपने भतीजे के साथ चल रही थी और एक बाइक उसके आगे जा रही थी. लगभग डेढ़ किलोमीटर बाद महिला ने आगे चल रही बाइक पर बैठे शख्स का कॉलर पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपने ही गांव के शख्‍स की कॉलर पकड़कर उसकी धुनाई कर रही है. आसपास के लोग उसे बचाने और महिला को समझाने की कोशिश कर रही है. 

महिला का आरोप है कि वह उसके साथ अश्लील हरकत करता है और उसे आते-जाते लिफ्ट देने के लिए बोलता है. वो महिला को भद्दे कमेंट करता है. महिला ने विरोध किया तो वह युवक के साथ बाइक से भागने लगा. महिला भी भतीजे की बाइक पर बैठकर तेज रफ्तार में प्रधान प्रत्याशी बताई जा रहे शख्‍स का पीछा करने लगी. डेढ़ किमी तक पीछा करने के बाद महिला ने चलती बाइक पर ही प्रधान प्रत्याशी को कॉलर पकड़कर घसीट लिया.

गोरखपुर के गुलरिहा थाने की पुलिस ने आरोपी दिलीप तिवारी और राजनाथ तिवारी के खिलाफ एससी एसटी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. प्रधान प्रत्याशी दिलीप तिवारी की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने महिला, महिला के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मारपीट करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.

गोरखनाथ सर्किल के सीओ रवि कुमार सिंह ने बताया कि गुलरिहा थानाक्षेत्र के इस्‍लामपुर गांव की महिला और दूसरे पक्ष के युवक द्वारा तहरीर दी गई है. दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्‍यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. (अबरार अहमद की रिपोर्ट)

