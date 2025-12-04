सोना-चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी, कीमतों में आई गिरावट, खरीदने का सही समय?

Gold-Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी है. गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, 24 कैरेट के सोने की कीमत 1,27,845 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,28,214 रुपए प्रति 10 ग्राम थी. यह सोने की कीमतों में 369 रुपए प्रति 10 ग्राम देखी गई है.

22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,17,106 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,17,444 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.

18 कैरेट सोने का दाम 96,161 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 95,884 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी में आई बड़ी गिरावट

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. चांदी की कीमत 1,565 रुपए कम होकर 1,76,625 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,78,190 रुपए प्रति किलो थी.

वायदा बाजार में दिखी सुस्ती

हाजिर के साथ वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली. सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.55 प्रतिशत कम होकर 1,29,750 रुपए हो गया है. चांदी के 05 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.43 प्रतिशत कम होकर 1,79,738 रुपए हो गई.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों की क्या है चाल?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 0.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,227.65 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 57.99 डॉलर प्रति औंस पर थी.

आगे कैसी रह सकती सोने की स्पीड?

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि, "सोना में एमसीएक्स पर करीब 500 रुपए की गिरावट देखने को मिली है. सोने में गिरावट की वजह वैश्विक स्तर पर कीमतों में कमी और आरबीआई की मौद्रिक नीति से पहले डॉलर के खिलाफ रुपए में रिकवरी होना है. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में सोना 1,29,400 रुपए से लेकर 1,30,750 रुपए की रेंज में रह सकता है."