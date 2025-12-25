विज्ञापन
क्रिसमस पर न सर्दी न कोहरा? दिल्ली NCR में क्यों बदला हुआ मौसम, जानें लखनऊ में कैसा रहेगा वेदर

Delhi Weather News: दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला हुआ है. उत्तर प्रदेश में शीत लहर का अलर्ट है, लेकिन दिल्ली में कोहरा और सर्दी गायब है. क्रिसमस पर मौसम खुशमिजाज है.

Weather News Today
नई दिल्ली:

Weather News Today: दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन मौसम काफी खुशगवार है. सुबह के वक्त न कोहरा दिखाई दे रहा है और न ही ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है. हालांकि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर अवध में लखनऊ, कानपुर में शीत लहर और कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम और मेघालय से सटे इलाकों में कोहरा और बादल छाए रहने का अलर्ट है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है.

दिल्ली में 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन 26 और 27 दिसंबर को घना कोहरा होने की चेतावनी है. 28 से 31 दिसंबर तक भी घना कोहरा नहीं पड़ेगा और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर पड़ने का अनुमान है. दिल्ली में 29 दिसंबर से मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है और 31 दिसंबर तक एनसीआर में कोहरे और सर्दी का दौर फिर लौट सकता है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में 25 से 31 दिसंबर तक घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 29 दिसंबर, जम्मू डिवीजन में 27 दिसंबर तक कोहरे का असर रहेगा.उत्तराखंड में 24 से 26 दिसंबर कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी है. पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 दिसंबर तक सघन कोहरा पड़ने के आसार हैं. बिहार-ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में 29 दिसंबर तक सुबह और रात के वक्त घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. 

मौसम विभाग ने 27 से 30 दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बालिस्टतान और मुजफ्फराबाद इलाके में बर्फबारी और बारिश होने की चेतावनी है. हिमाचल प्रदेश में 28-30 और उत्तराखंड में 29-30 दिसंबर को बारिश होने का अनुमान है. उत्तर पश्चिम, पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री की कमी होने का अनुमान है. 

यूपी में पड़ेगा घना कोहरा

पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 28 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने का अलर्ट है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, महराजगंज, जौनपुर से लेकर वाराणसी तक 29 से 31 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने का अलर्ट है. जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर से कोहरा पड़ने के आसार हैं. पंजाब में 27 दिसंबर, उत्तराखंड में 29 दिसंबर और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 से 29 तक घना कोहरा पड़ने की आशंका जताई गई है. बिहार में 25 से 29 दिसंबर तक कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. 


 

