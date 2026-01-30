विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रंप की बढ़ी ताकत, फेडरल रिजर्व में नया अध्यक्ष चुना, क्या दुनिया में और बढ़ेगी हलचल

वॉर्श रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए एक अप्रत्याशित पसंद हैं, क्योंकि फेड की भाषा में कहें तो, वे लंबे समय से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उच्च ब्याज दरों का समर्थन करने वाले व्यक्ति रहे हैं.

Read Time: 4 mins
Share
ट्रंप की बढ़ी ताकत, फेडरल रिजर्व में नया अध्यक्ष चुना, क्या दुनिया में और बढ़ेगी हलचल
  • राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन वॉर्श को नामित करने की घोषणा की है
  • केविन वॉर्श मई में जेरोम पॉवेल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाएगा
  • फेडरल रिजर्व अमेरिका की मौद्रिक नीति बनाने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली प्रमुख संघीय एजेंसी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह फेडरल रिजर्व के पूर्व अधिकारी केविन वॉर्श को फेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित करेंगे. अमेरिका में फेडरल रिजर्व (फेड) के अध्यक्ष का काम देश की मौद्रिक नीति को आकार देना और उसे लागू करना होता है. उनका मुख्य काम देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित रखना है. इस नियुक्ति से इस शक्तिशाली एजेंसी में बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिससे यह व्हाइट हाउस के और करीब आ सकती है और दैनिक राजनीति से इसकी लंबे समय से चली आ रही स्वतंत्रता कम हो सकती है. ऐसे में पहले से अमेरिका की नीतियों से उथल-पुथल हो चुकी दुनिया में अब और भी उथल-पुथल मचने की संभावना है. 

कब वॉर्श अध्यक्ष बनेंगे

वॉर्श मई में जेरोम पॉवेल का कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी जगह लेंगे. ट्रंप ने 2017 में पॉवेल को फेड का नेतृत्व करने के लिए चुना था, लेकिन इस साल उन्होंने ब्याज दरों में तेजी से कटौती न करने के लिए उन पर लगातार हमले किए हैं. ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर पोस्ट किया, “मैं केविन को लंबे समय से जानता हूं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें फेड के महानतम अध्यक्षों में से एक, शायद सर्वश्रेष्ठ, के रूप में याद किया जाएगा. इन सबके अलावा, वह बिल्कुल उपयुक्त हैं, और वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे.”

इस नियुक्ति के लिए सीनेट की पुष्टि आवश्यक है, और यह 55 वर्षीय वॉर्श के लिए फेड के बोर्ड में वापसी के समान है, जो 2006 से 2011 तक इसके सदस्य रहे थे. 35 वर्ष की आयु में नियुक्त होने पर वह इतिहास के सबसे युवा गवर्नर थे. वह वर्तमान में दक्षिणपंथी हूवर इंस्टीट्यूशन में फेलो और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में लेक्चरर हैं.

क्यों वॉर्श को लाए

कुछ मायनों में, वॉर्श रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए एक अप्रत्याशित पसंद हैं, क्योंकि फेड की भाषा में कहें तो, वे लंबे समय से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उच्च ब्याज दरों का समर्थन करने वाले व्यक्ति रहे हैं. ट्रंप ने कहा है कि फेड की प्रमुख ब्याज दर 1% जितनी कम होनी चाहिए, जो कि वर्तमान स्तर लगभग 3.6% से काफी नीचे है. यह एक ऐसा रुख, जिसका कुछ ही अर्थशास्त्री समर्थन करते हैं.

गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वॉर्श ने 2008-09 की महामंदी के दौरान और उसके बाद फेड द्वारा अपनाई गई कुछ कम ब्याज दर नीतियों का विरोध किया था. उन्होंने उस समय भी अक्सर चिंता व्यक्त की थी कि मुद्रास्फीति जल्द ही बढ़ जाएगी, हालांकि उस मंदी के समाप्त होने के कई वर्षों बाद भी यह निम्नतम स्तर पर बनी रही, लेकिन हाल ही में, भाषणों और संपादकीय लेखों में, वॉर्श ने कहा है कि वे ब्याज दरों में कमी का समर्थन करते हैं.

फेडरल रिजर्व क्या है

वॉर्श की नियुक्ति, ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. फेडरल रिजर्व कुछ शेष स्वतंत्र संघीय एजेंसियों में से एक है. हालांकि सभी राष्ट्रपति नियुक्तियों के माध्यम से फेडरल रिजर्व की नीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक पर ट्रंप के वाक्पटुतापूर्ण हमलों ने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में इसकी स्थिति पर चिंताएं बढ़ा दी हैं.  यह घोषणा एक लंबी और असामान्य रूप से सार्वजनिक खोज के बाद हुई है, जिसने ट्रंप के लिए इस निर्णय के महत्व और अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव को रेखांकित किया है. फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक अधिकारियों में से एक हैं, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति से निपटने के साथ-साथ अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देने का दायित्व है. फेडरल रिजर्व देश का शीर्ष बैंकिंग नियामक भी है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Federal Reserve Chairman, US New Federal Reserve Chairman, US Federal Reserve News, Trump Big Decision, Us Big Decision
Get App for Better Experience
Install Now