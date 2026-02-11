विज्ञापन
42 minutes ago
नई दिल्ली:

Gold-Silver Price Today Live Updates:  शादी-ब्याह का सीजन हो और सोने-चांदी के दाम गिर जाएं, तो इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है. अगर आप भी सोने के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए खास है. कल बाजार बंद होते-होते सोने और चांदी की कीमतों में ऐसी गिरावट आई कि हर कोई हैरान रह गया.खासकर चांदी खरीदने वालों के लिए तो बल्ले-बल्ले है, क्योंकि इसके दाम एक ही झटके में 10,000 रुपये से ज्यादा टूट गए हैं.वहीं सोने की कीमतों में भी 1,100 रुपये से अधिक की बड़ी राहत मिली है. एमसीएक्स (MCX) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चांदी अब 2.52 लाख रुपये प्रति किलो और सोना 1.57 लाख रुपये (प्रति 10 ग्राम) के करीब आ गया है.बाजार के जानकारों का मानना है कि  प्रॉफिट बुकिंग की वजह से  सोने और चांदी  के दाम गिरे हैं. 

ऐसे में आज हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सोना-चांदी का भाव क्यों गिर रहा है? कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है या कीमतें और गिरेंगी?.इस लाइव ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट क्या है और इस गिरावट की असली वजह क्या है?  अगर आज, 11 फरवरी को सोने-चांदी की खरीद करने जा रहे हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो यहां आपको मिलेगा सोने-चांदी के रेट का पल-पल का अपडेट...

Gold, Silver Rates Today, 11 February 2026 LIVE UPDATES (सोने का भाव आज,10 फरवरी 2026) :
 

