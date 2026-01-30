Silver Rate Today: 80 हजार सस्ती हुई चांदी, एक्सपर्ट ने बताया इस प्राइस रेंज पर लगाएं पैसा

Silver Price Today (30th Jan 2026) Updates: अगर आप चांदी की चमक से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो बाजार में आई हालिया गिरावट आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकती है. जहां कुछ दिन पहले चांदी 4 लाख प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई थी, वहीं अब इसमें तगड़ी मुनाफावसूली देखने को मिल रही है. गिरते दामों के बीच निवेशकों के मन में एक ही सवाल है, सस्ती चांदी को किस भाव पर लपकना सही रहेगा?

4 लाख से फिसली चांदी

वैश्विक तनाव और इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी ने 2025-26 में तूफानी तेजी दिखाई है. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी बड़ी तेजी के बाद बाजार का थोड़ा सुस्त होना लाजिमी है. अभी कीमतों में जो गिरावट दिख रही है, उसे जानकार हेल्दी करेक्शन मान रहे हैं.

2 लाख से 2.50 लाख है सेफ जोन

कमोडिटी बाजार के दिग्गजों के अनुसार, जो निवेशक सेफ एंट्री की तलाश में हैं, उनके लिए 2 लाख से 2.50 लाख रुपये की रेंज सबसे बेहतरीन साबित हो सकती है. एक्सपर्ट के अनुसार चांदी की फंडामेंटल डिमांड सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से अभी भी मजबूत है. अगर कीमतें गिरकर 2.50 लाख के नीचे आती हैं, तो यह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी का सबसे सुरक्षित और आकर्षक लेवल होगा."

निवेश के लिए 3 गोल्डन रूल्स

एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय गिरावट आने पर किश्तों में खरीदारी करें.

चांदी को केवल कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 1-2 साल के नजरिए से देखें.

एक्सपर्ट्स की मानें तो 2026 के अंत तक चांदी फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकती है, लेकिन निवेश हमेशा अपनी वित्तीय क्षमता और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही करें.

आगे क्या?

भले ही शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहे, लेकिन सप्लाई की कमी और बढ़ती डिमांड चांदी को फिर से 3 लाख और 4 लाख के पार ले जा सकती है. ऐसे में 2 लाख से 2.50 लाख की रेंज में की गई खरीदारी भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकती है.

(डिस्क्लेमर: कमोडिटी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें.)