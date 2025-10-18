Dhanteras 2025 Wishes in Hindi LIVE: आज यानी 18 अक्टूबर, शनिवार को पूरे देश में उल्लास और श्रद्धा के साथ धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. यह दिन दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और इसका खास महत्व है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के साथ भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू या नई चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है, ऐसे में बाजारों में रौनक देखने लायक होती है. हालांकि, त्योहार की शुरुआत लोग शुभकामनाओं के साथ करते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए धनतेरस के बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और खास अंदाज में धनतेरस 2025 की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इन संदेशों पर-
Happy Dhanteras: धनतेरस 2025 की बधाई
धन की बरसात हो,
खुशियों का आगाज हो,
आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो,
माता लक्ष्मी का आपके घर वास हो.
धनतेरस की शुभकामनाएं
Happy Dhanteras 2025 Hindi Wishes: धनतेरस पर अपनों को भेजें ये संदेश
घर में विराजें लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें
सेहत और समृद्धि नित घर में लाती रहें.
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!