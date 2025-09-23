विज्ञापन
नासिक में गोदावरी नदी उफान पर: रामकुंड और मंदिर पानी में डूबे, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

रामकुंड के आसपास कई छोटे-बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं. तालकुटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए चार लोग अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण फंस गए थे.= प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. दमकल विभाग ने त्वरित बचाव अभियान चलाकर मंदिर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया.

नासिक:

गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नासिक में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. रामकुंड क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है. दुतोंड्या मारुति मंदिर परिसर में पानी का बहाव कमर से ऊपर पहुंच गया है, जो बाढ़ की गंभीर स्थिति को दर्शाता है. गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण गोदावरी नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है. वर्तमान में बांध से 6356 क्यूसेक की गति से पानी का प्रवाह जारी है, और हाल ही में 6335 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की भी जानकारी मिली है.

रामकुंड के आसपास कई छोटे-बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं. तालकुटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए चार लोग अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण फंस गए थे.= प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. दमकल विभाग ने त्वरित बचाव अभियान चलाकर मंदिर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया.

वहीं, बीड में बाढ़ में फंसे 30 से 40 लोगों को बचाने के लिए सेना और पुलिस-प्रशासन ने मिलकर एक बचाव अभियान शुरू किया है. ये लोग बिंदुसार और सिंदफना नदियों में आई बाढ़ में फंसे हुए हैं. बचाव दल उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है.
 

