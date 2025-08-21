विज्ञापन
नासिक में गोदावरी नदी का रौद्र रूप, बाढ़ की वजह से पानी में डूबा बजरंग बली का मंदिर

 ऐसा पहली बार नहीं है जब गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई हो. एक महीने पहले यानी कि जुलाई में भी रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए थे.

नासिक में गोदावरी नदी का रौद्र रूप, बाढ़ की वजह से पानी में डूबा बजरंग बली का मंदिर
नासिक के कई हिस्सों में आई बाढ़.
  • नासिक के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश और गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात हैं.
  • गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी में बाढ़ आई और रामकुंड इलाके के मंदिर जलमग्न हो गए हैं.
  • दुतोंड्या मारुति मंदिर में पानी कमर से ऊपर पहुंच गया है और सिद्ध पातालेश्वर मंदिर भी पानी में डूब गया है.
नासिक:

महाराष्ट्र के नासिक के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा (Nashik Flood) हो गए हैं. लगातार हो रही बारिश और गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से शहर के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं. बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई है. जिसकी वजह से रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए हैं. 

बाढ़ का वीडियो सामने आया है, जिसमें बजरंगबली पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं. नासिक के दुतोंड्या मारुति मंदिर परिसर में कमर से ऊपर पानी पहुंच गया है.

सिद्ध पातालेश्वर मंदिर भी आधे से ज्यादा पानी में डूब गया है.कई अन्य मंदिरों के भीतर भी पानी भर गया है. पानी के बहाव की स्पीड को देखकर इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

 ऐसा पहली बार नहीं है जब गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई हो. एक महीने पहले यानी कि जुलाई में भी ऐसा मामला देखने को मिला था. जब रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए थे. जिसके बाद प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी भी जारी की थी

