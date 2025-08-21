नासिक में गोदावरी नदी का रौद्र रूप, बाढ़ की वजह से पानी में डूबा बजरंग बली का मंदिर

महाराष्ट्र के नासिक के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा (Nashik Flood) हो गए हैं. लगातार हो रही बारिश और गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से शहर के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं. बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई है. जिसकी वजह से रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए हैं.

बाढ़ का वीडियो सामने आया है, जिसमें बजरंगबली पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं. नासिक के दुतोंड्या मारुति मंदिर परिसर में कमर से ऊपर पानी पहुंच गया है.

सिद्ध पातालेश्वर मंदिर भी आधे से ज्यादा पानी में डूब गया है.कई अन्य मंदिरों के भीतर भी पानी भर गया है. पानी के बहाव की स्पीड को देखकर इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

ऐसा पहली बार नहीं है जब गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई हो. एक महीने पहले यानी कि जुलाई में भी ऐसा मामला देखने को मिला था. जब रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए थे. जिसके बाद प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी भी जारी की थी