कोई इंजीनियर, कोई ड्राइवर... गोवा क्लब कांड के किरदारों की जानें चौंकाने वाली कहानी

गोवा के खूबसूरत बीच पर बना Birch by Romeo Lane नाइट क्लब अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर था. 6 दिसंबर की आधी रात को जब क्लब में आग लगी, तब करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर थे. तभी आग लगी और भड़कती चली गई. पहले सिलेंडर ब्लास्ट का शक था, बाद में पता चला कि आतिशबाजी से आग लगी थी. 25 लोगों की मौत के मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा फरार हैं और विदेश भाग चुके हैं. प्रॉपर्टी के मालिक ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.

अब तक ये आरोपी गिरफ्तार

नाइट क्लब का सह-पार्टनर अजय गुप्ता

चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक

जनरल मैनेजर विवेक सिंह

बार मैनेजर राजीव सिंघानिया

गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर

एक कर्मचारी भरत कोहली

क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा फरार हैं. उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू नोटिस जारी हो चुका है.

सौरभ लूथराः इंजीनियर से कैसे बना बिजनेसमैन

रोमियो लेन बेवसाइट पर सौरभ लूथरा को Romeo Lane, Birch और Mama's Buoi का चेयरमैन बताया गया है. सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं. इंजीनियरिंग छोड़ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आए सौरभ ने कैफे बिजनेस की शुरुआत 2015 में नॉर्थ दिल्ली की हडसन लेन में Mama's Buoi कैफे से की थी. इसके बाद ड्रामेबाज नाम से एक और ब्रांड शुरू किया.

2019 में दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रोमियो लेन का पहला नाइटक्लब खोला. इसके बाद तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ीं. इस वक्त देश के 37 शहरों में और दुबई, लंदन समेत कई देशों उसके रेस्टोरेंट, बार और रिजॉर्ट हैं.

'फोर्ब्स इंडिया' मैगजीन दो हफ्ते पहले ही भारत में डाइनिंग और नाइटलाइफ कल्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सौरभ लथूरा का पहले पेज का प्रोफाइल छापा था. रेस्टोरेंट बिजनेसमैन सौरभ को टाइम्स हॉस्पिटैलिटी आइकॉन्स 2023 अवॉर्ड भी मिला था.

ये भी देखें- हम भी पीड़ित हैं, हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं... लूथरा भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने को दीं ये दलीलें

गौरव लूथराः बिजनेस का बैकबोन

गौरव और सौरभ लूथरा के पिता का नाम विजय लूथरा है. बताया जा रहा है कि वह लकवे के शिकार हैं. गौरव और सौरभ की उम्र में करीब 4 साल का अंतर है. गौरव 44 साल का तो सौरभ 40 साल का है.

बिजनेस में सौरभ लूथरा ही ज्यादातर आगे रहता था, भाई गौरव बैकऑफिस का कामकाज संभालता था. अकाउंट्स और रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी उसी की बताई जाती है. लूथरा भाइयों का दिल्ली के हडसन लेन में घर है. ऑफिस मॉडल टाउन में है.

गोवा क्लब में आग के बाद शुरू हुई जांच से पता चला कि लूथरा भाईयों का करीब 42 कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में नाम दर्ज है. ये सभी कंपनियां कथित तौर पर दिल्ली के एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं और पिछले दो साल के अंदर खोली गई हैं. इन्हें कंपनियों के नाम पर अलग-अलग रेस्तरां और क्लब खोले गए हैं.

देखें- पूर्व ड्राइवर के नाम पर सिम, घर से लग्जरी गाड़ियां गायब... जानें कितने शातिर हैं लूथरा ब्रदर्स

अजय गुप्ताः नाइटक्लब का पार्टनर

अजय गुप्ता दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है और बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का पार्टनर था. मीडिया से बातचीत में उसने खुद को लूथरा भाइयों का स्लीपिंग पार्टनर (साइलेंट पार्टनर) बताया. उसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. गुरुग्राम के रहने वाले अजय गुप्ता को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में पकड़ा. पुलिस ने उसे सोहना से ट्रैक करना शुरू किया. वह ड्राइवर के साथ HR नंबर की इनोवा गाड़ी में था. पुलिस से बचने के लिए दिल्ली के लाजपत नगर में इंस्टिट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन में भर्ती हो गया, लेकिन यह दांव नहीं चला और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली की अदालत ने बुधवार को अजय गुप्ता को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया.

भरत कोहलीः क्लब का 'ऑपरेशन हेड'

रोमियो लेन नाइट क्लब के ऑपरेशन हेड बताए जा रहे भरत कोहली अब पुलिस की गिरफ्त में है. चौंकाने वाली बात ये है कि भरत का परिवार दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके की पंजाबी बस्ती की तंग गलियों के एक छोटे से मकान में रहता है. यह मकान दो कमरे का है. बताया जा रहा है कि भरत 10 साल से गौरव और सौरभ लूथरा को जानता था. कैलेंडर छापने का काम करने वाले उसके बड़े भाई ने बताया कि वह भरत लूथरा भाइयों की गाड़ी चलाता था. उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. वह दिल्ली में रहकर कैलेंडर के काम से जुड़ा था. भरत के दोस्तों का कहना है कि अगर वह वाकई क्लब का ऑपरेशन हेड होता तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए था.

देखें- 2 साल से नोटिस पर नोटिस, चेतावनी पर कोई एक्शन नहीं, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के 'गुनहगारों' का काला चिट्ठा सामने आया