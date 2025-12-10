गोवा में 25 लोगों का घुट रहा था दम, इधर लूथरा ब्रदर्स ने भागने का बना लिया मन, 1 घंटे में बुक करा ली टिकट

इधर गोवा का नाइट क्लब जैसे ही भीषण आग की लपटों में धधकना शुरू हुआ था, क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने देश छोड़ने की प्लानिंग कर ली थी. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने की खबर मिलने के एक घंटे के अंदर ही दोनों भाइयों ने थाईलैंड के टिकट बुक कर लिए थे.

गोवा पुलिस की जांच के मुताबिक, लूथरा भाइयों ने 6-7 दिसंबर की देर रात 1:17 बजे एक ट्रैवल पोर्टल के जरिए थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे. ये वो वक्त था, जब पुलिस और प्रशासन उत्तरी गोवा के अरपोरा में उनके नाइटक्लब में लगी आग को बुझाने के लिए जूझ रहे थे और वहां फंसे कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे.

भीषण आग में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिलते ही सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से निकलकर सीधे मुंबई पहुंचे और वहां से 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6ई 1073 में सवार होकर फुकेट रवाना हो गए. फुकेट पहुंचने पर उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें NDTV ने जारी की थीं.

अग्निकांड की जांच करते हुए पुलिस नाइटक्लब से जुड़े 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है. गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ भी इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी हो चुका है. कसते शिकंजे को देखकर दोनों की तरफ से दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई. हालांकि दोनों को तुरंत राहत नहीं मिल पाई. लूथरा भाइयों के वकीलों ने उन्हें खुद पीड़ित बताया है. अदालत ने पुलिस से जवाब मांगते हुए सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है.