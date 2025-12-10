विज्ञापन
विशेष लिंक

गोवा में 25 लोगों का घुट रहा था दम, इधर लूथरा ब्रदर्स ने भागने का बना लिया मन, 1 घंटे में बुक करा ली टिकट

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने की खबर मिलने के एक घंटे के अदर ही दोनों भाइयों ने थाईलैंड के टिकट बुक कर लिए थे.

Read Time: 2 mins
Share
गोवा में 25 लोगों का घुट रहा था दम, इधर लूथरा ब्रदर्स ने भागने का बना लिया मन, 1 घंटे में बुक करा ली टिकट
  • गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई
  • पुलिस जांच के मुताबिक आग की खबर मिलने के एक घंटे बाद 1.17 बजे ही दोनों ने थाईलैंड की टिकट बुक करा ली थी
  • क्लब में आग की खबर मिलते ही सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से मुंबई पहुंचे और फुकेत के लिए फुर्र हो गए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इधर गोवा का नाइट क्लब जैसे ही भीषण आग की लपटों में धधकना शुरू हुआ था, क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने देश छोड़ने की प्लानिंग कर ली थी. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने की खबर मिलने के एक घंटे के अंदर ही दोनों भाइयों ने थाईलैंड के टिकट बुक कर लिए थे. 

गोवा पुलिस की जांच के मुताबिक, लूथरा भाइयों ने 6-7 दिसंबर की देर रात 1:17 बजे एक ट्रैवल पोर्टल के जरिए थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे. ये वो वक्त था, जब पुलिस और प्रशासन उत्तरी गोवा के अरपोरा में उनके नाइटक्लब में लगी आग को बुझाने के लिए जूझ रहे थे और वहां फंसे कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. 

भीषण आग में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिलते ही सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से निकलकर सीधे मुंबई पहुंचे और वहां से 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6ई 1073 में सवार होकर फुकेट रवाना हो गए. फुकेट पहुंचने पर उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें NDTV ने जारी की थीं. 

अग्निकांड की जांच करते हुए पुलिस नाइटक्लब से जुड़े 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है. गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ भी इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी हो चुका है. कसते शिकंजे को देखकर दोनों की तरफ से दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई. हालांकि दोनों को तुरंत राहत नहीं मिल पाई. लूथरा भाइयों के वकीलों ने उन्हें खुद पीड़ित बताया है. अदालत ने पुलिस से जवाब मांगते हुए सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Goa Club Fire, Gaurav Luthra Saurabh Luthra, Goa Nighclub Fire
Get App for Better Experience
Install Now