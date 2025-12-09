गोवा क्लब Romeo Lane के मालिक सौरभ लूथरा की नेटवर्थ कितनी? लक्जरी कार और प्रॉपर्टी का है शौकीन

गोवा के मशहूर क्लब Birch by Romeo Lane में लगी आग में 25 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया. 6 दिसंबर की रात मस्ती भरे माहौल के बीच अचानक भड़की आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को धुएं से भर दिया.गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे बडी लापरवाही बताया और जांच के आदेश दिए.

इस हादसे के बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा पर सख्त जांच शुरू हो गई है.गोवा पुलिस ने सौरभ लूथरा, उसके भाई गौरव लूथरा और क्लब के कई कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया है. अब लोग सौरभ लूथरा के तेजी से फैले कारोबार और कमाई पर भी सवाल उठा रहे हैं.

आखिर सौरभ लूथरा कौन है?

दिल्ली में जन्मे सौरभ लूथरा ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीटेक की पढाई की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता है. पढ़ाई के बाद करीब दस साल तक उसने कई कंपनियों में काम किया, जहां वह विदेशी कस्टमर के लिए काम करता था.साल 2016 में उसने नौकरी छोडकर दिल्ली में Romeo Lane नाम का अपना पहला रेस्टोरेंट खोला. देखते ही देखते एक ही जगह से यह ब्रांड कई शहरों तक फैल गया.

आज सौरभ लूथरा Romeo Lane, Birch by Romeo Lane, Mamas Buoi और Being GS प्राइवेट लिमिटेड जैसे कई बिजनेस चलाता है. उसके रेस्टोरेंट देश के 22 शहरों के अलावा चार अलग-अलग देशों में ऑपरेट हो रहे हैं.

कितनी है सौरभ लूथरा की कुल कमाई?

सौरभ लूथरा की सही कमाई का ऑफिशियल डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट चेन के लगातार फैलते नेटवर्क को देखकर जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि वह इस बिजनेस से मोटी कमाई कर रहा है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उसके कारोबार से हर साल 200 से 300 करोड रुपये की आमदनी हो सकती है. वहीं उसकी निजी कुल अनुमानित कमाई लगभग 150 से 250 करोड रुपये के बीच बतायी जा रही है .

उसके पास दिल्ली में महंगे मकान, लक्जरी गाडियां और गोवा की वह खास जगह भी है, जो अब हादसे के कारण चर्चा में है. कुछ आरोप यह भी हैं कि उसके कुछ पुराने कारोबार विवादों में फंसे रहे हैं, हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है.

8 दिसंबर को सौरभ लूथरा ने एक छोटा सा बयान जारी कर दुख जताया और मदद का आश्वासन दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. गोवा का टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस मामले से हिल गया है.